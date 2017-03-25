美元回稳 此前共和党撤回医保议案

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约3月24日 - 美元兑避险日圆周五从近四个月低位回升，势将结束八连跌，此前美国众议院共和党撤回医保改革议案。
尽管白宫及其在国会的盟友努力游说，但众议院共和党领袖还是在周五撤回了医保改革议案，因缺少获得通过的足够票数，这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。
由于之前市场普遍弥漫着避险人气，本周美元兑日圆下滑约1.3%。周五，美元上涨0.31%，报111.27日圆。
“过去几日，美元有所下跌，因预期投票将在本周某时点进行，”道明证券资深分析师Mazen Issa表示，“可能不确定性溢价被消除，市场暂时得以喘息。”
美元指数下跌0.02%，报99.739，稍早跌至七周低位99.527。
投资者对医保议案被撤回是否会拖累美元和股市的看法有分歧，因为医保议案被搁置，暗示了特朗普没有能力使改革议案在国会通过，抑或这暗示特朗普可着手其他工作，接着进行税务改革。
“若要美元进一步上涨，要看下一步举措。如果工作重心由医改转至税改，则市场必须看到计划。”Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya表示。
欧元兑美元升0.19%，报1.0800美元，接近周三触及的七周高位1.0825美元，因预计欧洲央行将收紧货币政策，因欧元区经济增长和通胀上升。
英镑兑美元和欧元从前一交易日的一个月高位下跌，因投资者为下周英国正式启动脱欧程序做准备。(完)
(编译 刘静/利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
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