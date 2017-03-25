美元回稳 此前共和党撤回医保议案

路透纽约3月24日 - 美元兑避险日圆周五从近四个月低位回升，势将结束八连跌，此前美国众议院共和党撤回医保改革议案。

尽管白宫及其在国会的盟友努力游说，但众议院共和党领袖还是在周五撤回了医保改革议案，因缺少获得通过的足够票数，这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。

由于之前市场普遍弥漫着避险人气，本周美元兑日圆下滑约1.3%。周五，美元上涨0.31%，报111.27日圆。

“过去几日，美元有所下跌，因预期投票将在本周某时点进行，”道明证券资深分析师Mazen Issa表示，“可能不确定性溢价被消除，市场暂时得以喘息。”

美元指数下跌0.02%，报99.739，稍早跌至七周低位99.527。

投资者对医保议案被撤回是否会拖累美元和股市的看法有分歧，因为医保议案被搁置，暗示了特朗普没有能力使改革议案在国会通过，抑或这暗示特朗普可着手其他工作，接着进行税务改革。

“若要美元进一步上涨，要看下一步举措。如果工作重心由医改转至税改，则市场必须看到计划。”Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya表示。

欧元兑美元升0.19%，报1.0800美元，接近周三触及的七周高位1.0825美元，因预计欧洲央行将收紧货币政策，因欧元区经济增长和通胀上升。

英镑兑美元和欧元从前一交易日的一个月高位下跌，因投资者为下周英国正式启动脱欧程序做准备。(完)