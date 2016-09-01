美元回吐涨幅 非农就业数据是市场焦点

路透纽约8月31日 - 美元兑一篮子货币周三从三周高位回落，因疲弱的制造业数据在一定程度上削弱了对美国经济成长的乐观情绪，市场翘首期待周五公布的非农就业报告。

上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦和副主席费舍尔发表鹰派言论，加强了美联储更接近升息的预期。

费舍尔曾表示，周五公布的8月就业数据将是决定是否升息的考量因素之一。接受路透访查的89位分析师的预估中值为，8月非农就业岗位增加18万。

周三美元升至日内高位，此前民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，8月新增民间就业岗位17.7万个，略高于分析师预估的增加17.5万个。7月新增就业岗位从17.9万个被上修至19.4万个。

“7月新增就业岗位被上修令人鼓舞，8月数据非常接近预期，”Westpac Banking Corporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。

不过，美元从日内高位回落，因美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)下跌4.3点至51.5，逊于预期。

制造业表现落后于经济增长的步伐，因制造商继续消化美元大涨和油价崩跌的后续影响。

中国制造业活动数据也将是周三稍晚的市场焦点。

美元兑一篮子六种主要货币盘中高见96.255，为8月9日来最高，后回落至96.005，日内小幅下跌。

美元兑日圆上涨至103.39日圆，之前触及7月29日来最高103.53日圆。

美元兑欧元也触及三周高点，因周三公布的数据显示，8月欧元区通胀率持稳于0.2%，市场预估为小幅攀升，为欧洲央行采取行动带来更大压力。

欧元稍早跌至8月10日来最低1.1121美元，后反弹至1.1152美元。

尽管Westpac的Franulovich表示，近期一系列疲弱的经济数据令欧洲央行可能追加宽松政策的臆测增强，但多数投资者预计，欧洲央行在下周举行议息会议时将不会进一步放宽政策。(完)