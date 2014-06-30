美元下滑 在美国公布非农就业报告等数据前人气转弱

路透纽约6月30日 - 美元兑一篮子主要货币周一下滑至八周低点，因投资人在本周美国公布一系列经济数据前愈发谨慎，上周三美国公布的经济成长数据惨淡。

美元兑日圆跌至六周低点，连续第二日跌穿200日移动均线切入位，凸显对美元的人气转弱。

“投资人对本周将公布的数据愈发紧张，所以美元处于防守态势，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

上周美国疲弱的经济数据令投资人没有理由预计美国会很快升息。

相比而言，欧元兑美元则升至六周高位，对周一显示欧元区通胀为0.5%，核心通胀为0.8%的数据无甚反应。通胀报告巩固了欧洲央行将实施非常宽松货币政策的预期，但报告尚不足以刺激欧洲央行在周四的月度政策会议上进一步采取行动。

ScotiaBank首席汇市策略师Camilla Sutton表示，欧元区通胀数据显示“去通胀压力有一些趋稳的迹象，油价上涨会继续令通胀保持上升的压力。”

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.3%，报79.786，盘中触及八周低点79.759，第二季收低0.4%。

美元兑日圆JPY=跌至六周低点101.21日圆，尾盘跌0.1%，报101.31日圆。

欧元兑美元EUR=升至六周高位1.3697美元，尾盘升0.3%，报1.3691美元。

自6月中以来，欧元不断攀升，收复一个月前欧洲央行向经济挹注更多资金后所录得的部分跌幅。

今年所有支撑欧元的整体市场和经济趋势仍保持完整，但许多分析师再度指出，美国经济动能增强会最终支撑美元。

本周，市场聚焦美国周四将发布的非农就业报告，路透访查的分析师预计，6月非农就业岗位增加21万个。

“如果数据强劲，那么就是美国连续第五个月非农就业岗位增加超过20万，”德国商业银行策略师Peter Kinsella表示。

“美元最终开始获得一些提振应该只是时间问题。”(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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