美元兑日圆升至六年高位 因美国数据巩固利率预估

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约9月18日 - 美元兑日圆周四升至逾六年高位，此前数据显示美国上周初请失业金人数减少，巩固了美国将较预期提前升息的市场预期。
美元指数攀升至逾四年最高，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的预估显示，未来几年升息的步伐将比6月预估的更快。
美联储的政策声明和主席叶伦有关美国经济的讲话则较为谨慎，但这没有阻挡美元的升势。
一些策略师对美元大涨也感到意外，认为市场人士过分相信美联储的利率预估，而不是美联储官员的讲话。
“我只是认为在昨日大涨后，美元短期内将出现盘整，”RBC Capital Markets高级汇市策略师Greg Moore表示。
“事实上，美联储仍要看经济数据的表现。叶伦昨天也不愿对利率前景做任何承诺，”他还表示。
美元兑日圆JPY=升至2008年8月底来最高的108.96日圆，纽约尾盘报108.74日圆，升0.4%。
在美国公布上周初请失业金人数减少3.6万，经季节调整为28万的7月来最低后，美元扩大升势。
被认为能更好的显示就业市场趋势的初请失业金人数四周均值减少4,750人，至29.95万人。
美元指数.DXY触及逾四年高位84.782，尾盘报84.299，当日持平。
美元兑瑞郎CHF=扭转升势，跌0.7%，报0.9339瑞郎。周三在美联储声明发布后，美元兑瑞郎触及一年高位。
欧元兑美元EUR=从14个月低点反弹，升0.4%，报1.2917美元。
英镑走强，因交易商愈发相信在周四的苏格兰独立公投中投反对票的将占多数。
英镑兑美元GBP=升0.6%，报1.6380美元。
“随着苏格兰公投开始，市场显示出相当的平静和信心，认为英国不会失去一个构成国，”DailyFX首席汇市策略师John Kicklighter表示。
但分析师表示，投资人已经作了对冲，以防苏格兰公投赞成独立，英镑急挫。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2922 1.2865 +0.44 -5.99 1.3745
美元/日圆 JPY= 108.69 108.37 +0.30 +3.22 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 140.43 139.42 +0.72 -2.90 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9337 0.9412 -0.80 +4.58 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.6400 1.6273 +0.78 -0.94 1.6556
美元/加元 CAD= 1.0932 1.0996 -0.58 +2.94 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.8990 0.8958 +0.36 +0.86 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2068 1.2106 -0.31 -1.65 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7881 0.7905 -0.30 -5.01 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.8152 0.8095 +0.70 -0.66 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.3218 6.4420 -1.87 +4.21 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1702 8.2870 -1.41 -2.02 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 7.0852 7.1666 -1.14 +10.08 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1570 9.2200 -0.68 +3.50 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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