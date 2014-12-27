美元在圣诞节后迫近数年高位 部分市场仍休市而交投淡静

路透纽约12月26日 - 美元兑日圆和欧元周五上涨，成交量稀少，许多市场在圣诞节假期后仍然休市。

美元兑日圆迫近七年半峰值，兑欧元进一步接近两年半高位，分析师表示，因预期美国经济增长速度够快，可以让美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑在明年年中结束其近零利率政策。

“明年将是长期看多美元。市场将出现逢低买入的心理，”4Cast Ltd.资深技术分析师Rob Zukowski说。

下周市场活动很可能只微幅增加，因下周交易日减少，市场将在新年休市。

周二数据显示美国经济以11年来最快速度增长，突显美国和日本及欧洲的货币政策前景迥异，日本及欧洲预料将仍然放宽货币政策以提振经济增长和避免通缩。

日本周五公布11月核心消费者物价指数(CPI)年增率从10月的0.9%下滑至0.7%，主要归因于油价下跌，这突显出央行实现2%通胀率目标所面临的挑战。

随着更多交易商将放完假返回市场，美国公债收益率和处于纪录低位的日本和德国公债收益率之差不断走宽，应该对美元有利。

美国两年期公债和可比德债收益率差为0.84个百分点，此为2007年初以来最阔。路透数据显示，两年期美债较可比日本公债收益率差为0.74点，接近2010年5月来最宽水平。

美元兑日圆下滑至120.08日圆后，回升0.2%，报120.38日圆，距离EBS交易系统12月7日触及的七年高位121.86日圆不远。

在两日下跌后，美元兑欧元扳回一些失地。

欧元兑美元下跌0.4%，报1.2176美元，跌向周二触及的28个月低位1.2165美元，当时因美国第三季经济数据意外强劲，带动美元上涨。

美元指数上升约0.1%，报90.038，周二触及2006年3月来最高的90.159。(完)

(编译 利棣儿；审校 李婷仪)

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