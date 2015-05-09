美国4月非农就业报告发布后美元兑主要货币小涨

路透纽约5月8日 - 美元兑一篮子主要货币周五未能出现大涨行情，因此前美国公布的就业报告有好有坏，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的时机更不明朗，但美元兑欧元走强扶助美元指数小涨。

美国劳工部数据显示，4月非农就业岗位增加22.3万，失业率降至近七年最低的5.4%，不过3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万，为2012年6月来最低。

尽管数据公布后，美元兑一篮子主要货币一度上扬，欧元兑美元也跌穿1.12美元至1.1179美元日低，但随着交易商消化就业报告中的负面细节后，美元回吐了盘中多数升幅。

“颇为肯定的是可能需要一些极度强劲的数据才能令美联储在6月开始行动，”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。

美元指数势将创四周连跌。

市场一直密切关注美国的非农就业报告，以寻找美联储多快可能准备升息的线索。升息可能能带动投资资金流入美国，从而提振美元。

在周四盘初一度触及10周半高位1.1392美元后，欧元兑美元转跌，今日连跌第二日，但本周仍势将创第四周连涨。

“在欧元经历了如此升势后...出现一些获利了结并回落至1.12美元也并不令人意外，”AFEX大客户部门副总裁Ashley Groves表示。

美元指数纽约尾盘升0.16%，报94.783，欧元兑美元尾盘跌0.51%，报1.12080美元。美元兑日圆持稳在119.745日圆，美元兑瑞郎升1.09%，报0.93150瑞郎。

英镑兑美元尾盘升1.35%，报1.5450美元，离英国首相卡梅伦赢得大选后英镑创下的逾10周高位1.5522美元不远。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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