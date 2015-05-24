美元上扬 受助于美国通胀数据和叶伦有关升息的讲话

路透纽约5月22日 - 美元周五走强，逆转盘中跌势，因美国通胀数据显示，基础通胀压力增加，提升了美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年晚些时候升息的可能性。

美联储主席叶伦今日稍后发表讲话称，仍可能在今年升息，这支持了美元。

“通胀攀升，以及经济成长数据增强，肯定是美联储希望看到的，”苏格兰皇家银行的外汇策略师BrianDaingerfield说，“升息预期可能被提前，因今日公布的一些数据改善。”

尽管美国消费者物价指数(CPI)4月仅上扬0.1%，低于前一个月，但扣除波动性较大的食品和能源成本的核心CPI增长0.3%，为2013年1月以来最大增幅，3月为增长0.2%。

欧元兑美元在EBS电子交易平台回落0.99%，触及日低1.10025美元，为4月29日以来最低。本周欧元下跌3.83%，为2011年9月以来最大周度跌幅，逼近2010年8月录得的更大跌幅。

美元兑日圆攀升0.45%，报121.57日圆，此为10周高位。本周，美元兑日圆上扬1.95%，为12月初以来最大单周涨幅。

叶伦称，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在自首季成长大幅放缓后反弹的正轨上，且经济面临的国内外阻力消退。

受她的讲话提振，美元需求增强。

“看起来，6月升息已经不可能，”Ridgeworth Investments的高级投资策略师Alan Gayle说，“我认为9月也成问题，但叶伦似乎深信经济改善的程度将足以使美联储在今年安全地升息。这在一定程度上提振美元。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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