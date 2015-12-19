美元兑日圆走软 因日本央行选择微调而非追加量化宽松规模

路透纽约12月18日 - 美元兑日圆周五急跌，之前日本央行选择微调月度资产购买计划，交易商认为调整幅度微乎其微，暗示日本央行放宽政策的力度可能不及预期。

日本央行制定计划，每年购买3,000亿日圆(24.5亿美元)交易所上市基金(ETF)，将所持公债的剩余期限延长至7-12年，并增加购买风险资产。央行的上述调整重创美元兑日圆，因交易商认为，这暗示日本央行进一步放宽货币政策可能性降低。

美元兑日圆年内上涨，因市场认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)倾向于升息，且日本央行可能进一步追加刺激举措的政策路径可能促使更多投资资金流入收益率较高的美国资产，从而支撑美元。

“日本央行放宽政策是雷声大雨点小，这显示他们并不是真的想要加大货币宽松的力度，”巴克莱驻纽约的外汇研究部全球主管Jose Wynne表示。

日本央行政策决定宣布后不久，美元兑日圆触及123.590日圆的逾两周高位，最新下跌约1%，报121.290日圆。本周，美元/日圆可能小涨。

欧元兑美元小涨，但分析师称，这归因于节日前的清淡交投，而非交易商对欧元的基本面前景做出押注。

“联邦公开市场委员会(FOMC)会议后，很多投资者都停止了今年的押注，或减少交易活动，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon在谈到周三美联储近10年来首次升息时说。

欧元兑美元尾盘上扬0.32%，报1.08600美元。美元指数盘下跌0.54%，报98.723，周四触及两周高位99.294。

欧元兑美元本周可能录得四周来最大周度百分比跌幅，美元指数可能录得一个半月来最大周度百分比涨幅。

美元兑瑞郎尾盘下跌0.37%，报0.99290瑞郎。(完)