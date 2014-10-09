美元兑日圆受利率前景影响挫跌至三周低位 欧元回落

路透纽约10月9日 - 美元兑日圆周四下挫至三周低点，因投资者继续降低对美元的看涨押注，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新的会议记录令市场推迟对美国何时升息的预期。

不过，美元兑步履蹒跚的欧元上涨，因投资者卖出欧元，之前欧元未能升至1.28美元上方。在全球交易时段稍早，欧元兑美元一度升至两周高位。

在美联储周三公布会议记录后，美国公债收益率和联邦基金期货隐含利率大幅回落，市场现预计美联储升息要等到明年9月左右，在美联储会议记录公布前，市场预计升息将在明年6月。

不过，许多人认为，美元会重拾涨势，因为美国经济仍在稳健增长的道路之上。

“美联储会议记录为市场提供理由，对美元过去三周的涨势获利了结。但美元将会恢复升势，”U.S. Forex高级企业交易员Ken Wills说。

“你只要看看全球情况，欧洲、日本和新兴市场都令人忧虑。这些地区的经济都在放缓，且人们对股市有所保留，所以有很多资金流入美国债市，”他说。

美国就业市场持续趋稳，上周初请失业金人数下降至2007-09年经济衰退前以来的几乎最低水平。美国劳工部公布，截至10月4日该周，美国初请失业金人数为28.7万人。

美元兑日圆JPY=下跌0.3%，至107.78日圆，在美国初请失业金人数公布后，美元缩减跌幅。美元稍早跌至107.53日圆，此为9月中来最低。

美元指数.DXY最初下滑，触及两周低点84.937，之后扭转走势。最新上升0.3%，报85.533。

稍早美元承压，令欧元兑美元EUR=升至两周来最高的1.2791美元，较上周触及的两年低点大约1.2500美元高大约0.03美元。但在纽约尾盘，欧元跌0.4%，报1.2686美元。

“不幸地是，对美元的获利了结没有很强的说服力，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说。“欧元开始再次走低，人们表示，这可能是因为欧元未能将涨势扩大至1.28美元上方。”

不过，Osborne说，美元回落之势将可能持续，以修正对美元超买的头寸。他表示，美元历来在第四季倾向走弱，市场可能正出现这一情况。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。