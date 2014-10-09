美元兑日圆受利率前景影响挫跌至三周低位 欧元回落

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约10月9日 - 美元兑日圆周四下挫至三周低点，因投资者继续降低对美元的看涨押注，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新的会议记录令市场推迟对美国何时升息的预期。
不过，美元兑步履蹒跚的欧元上涨，因投资者卖出欧元，之前欧元未能升至1.28美元上方。在全球交易时段稍早，欧元兑美元一度升至两周高位。
在美联储周三公布会议记录后，美国公债收益率和联邦基金期货隐含利率大幅回落，市场现预计美联储升息要等到明年9月左右，在美联储会议记录公布前，市场预计升息将在明年6月。
不过，许多人认为，美元会重拾涨势，因为美国经济仍在稳健增长的道路之上。
“美联储会议记录为市场提供理由，对美元过去三周的涨势获利了结。但美元将会恢复升势，”U.S. Forex高级企业交易员Ken Wills说。
“你只要看看全球情况，欧洲、日本和新兴市场都令人忧虑。这些地区的经济都在放缓，且人们对股市有所保留，所以有很多资金流入美国债市，”他说。
美国就业市场持续趋稳，上周初请失业金人数下降至2007-09年经济衰退前以来的几乎最低水平。美国劳工部公布，截至10月4日该周，美国初请失业金人数为28.7万人。
美元兑日圆JPY=下跌0.3%，至107.78日圆，在美国初请失业金人数公布后，美元缩减跌幅。美元稍早跌至107.53日圆，此为9月中来最低。
美元指数.DXY最初下滑，触及两周低点84.937，之后扭转走势。最新上升0.3%，报85.533。
稍早美元承压，令欧元兑美元EUR=升至两周来最高的1.2791美元，较上周触及的两年低点大约1.2500美元高大约0.03美元。但在纽约尾盘，欧元跌0.4%，报1.2686美元。
“不幸地是，对美元的获利了结没有很强的说服力，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说。“欧元开始再次走低，人们表示，这可能是因为欧元未能将涨势扩大至1.28美元上方。”
不过，Osborne说，美元回落之势将可能持续，以修正对美元超买的头寸。他表示，美元历来在第四季倾向走弱，市场可能正出现这一情况。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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