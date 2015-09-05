美元走低 因美国就业数据公布后美联储升息前景仍不明朗

路透纽约9月4日 - 美元周五走软，因数据显示8月美国失业率降至2008年以来最低，但并未消除美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否在本月稍后升息的不确定性。

数据显示，8月美国非农就业岗位增加17.3万，增幅不及预期，因制造业就业岗位降幅为2013年7月以来最大。分析师认为，该报告是美联储决策者判断经济状况的最重要指标之一。

上月就业岗位增幅为五个月来最小，增速较7月放缓，7月数据被上修至增加24.5万。不过，这可能是受统计偏差影响，统计偏差曾导致之前的8月就业数据被大幅上修。

平均时薪增长0.08美元，为1月以来最大增幅。每周工时增至34.6小时。

失业率下降0.2个百分点，至5.1%，为2008年4月以来最低，处于多数联储委员认为与偏低但稳定的通胀率相一致的区间内。

“总体就业岗位增长数据较弱，但其他分项指标十分强劲，”BrownBrothers Harriman & Co新兴市场部全球主管Win Thin表示，“没人认为肯定会在9月升息，但该数据无疑会提供支持。”

9月升息的预期近期消退，因中国成长放缓导致各类资产市场出现大幅震荡。受此影响，美元近几周走势挣扎，尤其是兑日圆。

美元指数盘中在平盘上下游走，尾盘回落0.13%。

美元兑日圆尾盘下跌1%，报118.90日圆。

美元兑欧元下跌约0.25%，报1.1150美元。欧元得益于市场出脱以其为融资货币的利差交易。日圆和欧元在近期全球股市大跌中攀升，周五尾盘上扬，因美股大跌。

欧元兑美元周四触及两周低位，因欧洲央行总裁德拉吉称，央行可能将购债计划延长至2016年9月之后，且可能调整计划规模和购买资产的构成。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。