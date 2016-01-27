美元下跌 此前美联储政策声明暗示可能减少升息次数

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约1月27日 - 美元兑一篮子主要货币周三下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定维持利率不变，发表的政策声明暗示其正重新评估未来升息的步伐。
声明凸显了对全球增长的担忧，称美联储正“密切关注”全球经济和金融发展情势，但维持其对美国经济总体上乐观的看法。
美联储在去年12月铺垫了今年四次升息的路径，可能将利率提升至1%。
维持这一升息路径可能帮助美元对日圆和欧元等低收益率货币走高，令美元对投资者来说更具有吸引力。
不过，美国联邦基金利率期货暗示，市场预计今年仅升息一次。这令美联储今日的声明备受瞩目。
“声明明显对美国经济成长放缓，以及来自海外的一些风险有所承认。但看来联储并没有大幅调整对美国经济前景的评估，”美银美林10国集团汇率策略师Ian Gordon称。
“从这个角度来看，整体上对美元是中性的，”他称。
声明发表后，美元兑其他主要货币走势震荡，但整体下行。
美元指数下跌0.4%，报98.957，上周四触及七周高位99.799。
欧元兑美元升至六日来最高，美联储声明发表后，触及盘中高位1.0915美元。最新涨0.2%，报1.0891美元。
美元兑日圆涨0.2%，报118.67日圆。
分析师称，美联储可能没有这样说，但其政策声明可能支持投资人的臆测，即今年不可能升息四次。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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