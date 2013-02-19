日圆普涨 因日本财务大臣言论弱化购买外国债券的传言

* 麻生太郎称未考虑让日本央行购买外国债券

* 德国ZEW指数意外大涨至2010年4月来最高

* 欧元涨势或短暂,意大利大选忧虑令欧元承压

路透纽约2月19日 - 日圆兑美元和欧元周二上涨,因日本官员讲话论调不一致,令市场质疑日本放宽货币政策的积极性.

日本财务大臣麻生太郎在新闻发布会上表示,他目前未考虑购买外国债券,作为放宽政策的举措之一;上日日本首相安倍晋三表示,这种政策可能是货币宽松的一个选项.另外,经济财政大臣甘利明称,安倍周一的言论只是指各国总体意义上的政策选项.

对日本将进一步采取刺激措施对抗通缩的预期今年迄今已经带动美元/日圆大涨8%,但最近日圆跌势放缓,因投资人等待是否言论将转化为行动.

"言论显示首相和财政大臣的分歧日益加大,这可能威胁到未来放宽政策的进度,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

美元兑日圆跌0.4%,报93.53日圆,在技术支撑位-200小时移动均线切入位93.38日圆上方徘徊,这远低于周一触及的94.22日圆高位.

韩国财政部官员表示,尽管上周末G20会议未点名批评致日圆贬值的日本政策,但并未支持其宽松政策.

一些分析师预计美元/日圆短期内将进一步走软,投资人对美元再度上探上周触及的33个月高位94.42日圆犹豫不决,当时美元未能突破94.50日圆,据报该水准是选择权障碍.

在谁将出任日本央行下一任总裁更为明朗前,投资人对押注日圆进一步下滑会更为谨慎,日圆跌势也可能因此放缓.

日本当局在提名新总裁的问题上已经推迟了一周,引发市场传闻首相和财政大臣对该问题有不同意见.

欧元/日圆下跌0.1%至125.27日圆.

欧元/美元涨0.3%,至1.3391美元,受德国乐观的经济景气判断指数带动.德国ZEW指数升至2010年4月以来最高位,甚至优于路透调查中分析师的最高预估.

欧元/美元进一步远离上周五触及的三周低位1.3306美元,交易商报告在1.3310-15美元有买盘.

但在意大利本周末举行大选前,投资者更加谨慎,这应抑制欧元升势.

汇丰首席外汇策略师Bob Lynch称,"欧元没有明显受益于德国良好的经济数据,"他指称有几项利空欧元/美元的技术指标,例如五日移动均线接近穿越40日移动均线.

Lynch称,所有这些指标都暗示欧元/美元下跌风险多于上涨风险,他寻求在升向1.3400美元区域的过程中卖出欧元.

欧元/英镑大涨0.6%,至0.8678英镑,因有关英国可能将失去其AAA评等的臆测甚嚣尘上.

近期一系列经济数据显示欧元区经济衰退甚于预期,而且人们担心意大利2月24-25日的大选将组成政见分歧的国会,可能损及该国的改革努力,因此欧元一直在承受卖压.

美元指数.DXY跌0.1%,至80.464,距周一触及的六周高位80.727不远.(完)

(编译 李军/于春红; 审校 母红)

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