纽约汇市日圆兑美元跌至逾两年低点

* 日本央行将采取进一步的宽松举措--消息

* 日圆下跌,因甘利明称其关于日圆讲话被误解

* 技术面来看,突破90日圆可能确认美元多头走势

* 欧元上涨,因西班牙债券标售结果强劲且市场风险偏好抬头

路透纽约1月17日 - 日圆兑美元周四挫跌至逾两年半低点,跌破一关键技术水准,此前有消息称日本央行可能正在筹划进一步举措以振兴当前步履蹒跚的国内经济.

与此同时,欧元/美元在连跌两天后上扬,因西班牙标债结果颇为强劲,且葡萄牙有可能重返固定收益市场,缓和了对于欧元区长达三年之久债务危机的担忧.

欧元兑日圆和瑞郎亦均攀升至约一年半高点.

美元和欧元兑日圆在连续两个交易日下滑后大幅上涨,恢复几个月来的升势.

路透周四援引了解日本央行思路的消息人士的话报导,央行下周将考虑放弃0.1%的短期利率下限,并承诺无限量购买资产,直至通胀率达到2%的目标水准.

"该报导只是证实了日本央行下周政策会议上将积极推出宽松举措的预期,"道明证券(TD Securities)外汇分析师Greg Moore说."这对日圆相当利空,所以日圆兑美元和欧元触及新低."

美元/日圆最高涨至90.10日圆,突破90日圆处的期权障碍,最新报价为89.89日圆,上涨1.7%,为2011年11月以来最大涨幅.当时该货币对在日本央行干预之后录得逾3%的涨幅.

道明证券Moore称,鉴于目前美元/日圆涨势很快,很难说其顶部在何处.但他指出,技术图表显示在92-93日圆明显存在一个头肩顶型态.

日圆稍早在亚洲市场就已经下滑,之前有媒体援引甘利明的话称,他周二关于日圆过度疲弱产生负面影响的讲话被误读.

甘利明周二表示,日圆疲弱有可能推升进口物价,从而损害民众生活.

欧元/日圆最高涨至120.31日圆,为2011年5月以来最高,最新报价为120.23,上涨2.4%,为2011年3月以来最大单日涨幅.

今年以来美元和欧元兑日圆大幅扬升,分别录得将近3.2%和约4.4%的涨幅.在去年第四季,两者的涨幅分别为11.3%和14.3%左右.

分析师表示,投资者日益相信日本央行将积极放宽货币政策,在1月21-22日政策会议之前,这一预期将继续拉低日圆.市场普遍预期央行在会议上将采用2%的通胀率目标,并有可能延长当前的资产购买计划.

不过,如果日本央行在推行超宽松货币政策方面没有达到市场预期,日圆可能反弹.

分析师亦表示,随着日本会计年度末的临近,日圆回升的可能性增大.日本企业和投资机构倾向于在会计年度末这段时间里买回日圆以轧平仓位.

CIBC World Markets在给客户的研究报告中称,各大央行亦可能对外汇储备进行再平衡,买入日圆以抵消估值的损失."因此,日圆近期有可能止住跌势."

同时,在美国数据显示该国大西洋沿岸中部地区制造业活动在1月意外萎缩之后,美元/日圆削减涨幅.

这项美国数据让汇市投资者颇感意外,此前公布的一周初请失业金人数和房屋开工数据都好于预期.

**欧元上扬**

西班牙债券标售取得颇为强劲的结果,令市场风险偏好重新改善.标债结果提振欧元,欧元/美元最新报1.3380美元,当日上涨0.7%.

欧元/美元今年以来已经上涨1.4%,主要因为欧洲央行总裁德拉吉上周四发表出人意料的乐观讲话,令市场对欧元区更有信心.

金融市场的下一个重要事件是中国将要在周五公布的经济数据.如果中国经济显现出强势,澳元等高风险货币应会走高.

欧元/美元最新报1.3380美元,升幅为0.7%,但根据路透数据,仍低于周一触及的11个月高点1.3403.

欧元/瑞郎触及2011年5月以来高点1.2490,最新报1.2480瑞郎,当日上涨0.9%,今年以来升幅超过3%.

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3374 1.3289 +0.64 +1.36 1.3194

美元/日圆 89.86 88.38 +1.67 +3.60 86.74

欧元/日圆 120.15 117.42 +2.32 +4.98 114.45

美元/瑞郎 0.9323 0.9309 +0.15 +1.84 0.9155

英镑/美元 1.5991 1.6006 -0.09 -1.60 1.6251

美元/加元 0.9855 0.9856 -0.01 -0.67 0.9921

澳元/美元 1.0545 1.0572 -0.26 +1.46 1.0393

欧元/瑞郎 1.2470 1.2370 +0.81 +3.27 1.2075

欧元/英镑 0.8360 0.8301 +0.71 +3.03 0.8114

新西兰元/美 0.8360 0.8407 -0.56 +0.93 0.8283

元

美元/挪威克 5.5647 5.5690 -0.08 +0.03 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.4435 7.4010 +0.57 +1.41 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4889 6.5016 -0.20 -0.15 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.6823 8.6381 +0.51 +1.22 8.5777

朗

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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