美元在狭窄区间内交投 因美众议院即将对医保议案进行投票

路透纽约3月23日 - 美元兑日圆周四徘徊在四个月低位附近，美国共和党提出的医保议案将在国会进行投票，这被视为特朗普是否有能力让减税等关键政策在国会获得通过的试金石。

特朗普将尽最后努力，争取让众议院通过废除奥巴马医保的议案，但有迹象显示，可能有足够多的共和党众议员反对，使该议案无法获得通过。医保议案是特朗普立法工作的重中之重。

“这确实是今日市场的一大焦点，” U.S. Bank的私人客户部门的首席投资长Bill Northey说。

美元兑日圆下跌0.32%至110.78日圆，稍早低见110.64日圆。

美元在特朗普去年胜选后曾飙升至14年高位，因预期他会降低企业税和个人税，并会增加基建支出，提振经济成长。

但年后上述信心开始动摇，导致美元兑其主要货币纷纷回落。

如果众议院不通过医保议案，“这将对美元不利，对整体风险人气也不利，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。

美元在狭窄区间内交投。美元指数尾盘几无变动，报99.757。

英镑兑美元跳涨至近一个月高位，因英国零售销售数据远好于预期，缓解对英国消费者信心在准备退欧之际不断下降的忧虑。

上述数据扶助提振英国央行可能在明年至少升息一次的臆测，推动英镑上涨0.005美元。

澳元兑美元下滑0.66%，至一周低位，因澳洲铁矿石出口价格下跌和中国货币市场充斥着紧张情绪。(完)