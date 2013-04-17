金价受实货买盘带动上涨 但后市料仍脆弱

* 亚洲对金条和金币的需求提振现货价格

* SPDR持金量周二减少0.7%

* 塞浦路斯将在未来几个月内出售黄金

路透纽约/伦敦4月17日 - 黄金周三走势震荡，昨日金价跌至两年低点刺激亚洲实货买盘，但市场守住升势有困难，后市料易遭受进一步抛售。

金价远离盘中触及的高位，因经济忧虑扰乱全球市场。美股、铜和原油等工业商品大跌继续拖累传统对冲通胀工具－黄金。

金市人气仍不稳，因黄金遭遇历史性的抛售促使市场评估这对黄金避险地位的损伤。

有迹象显示亚洲，特别是印度的实货需求正在改善。而且在市场遭遇大举抛售后，金币投资人寻求低吸。

1804 GMT，现货金报每盎司1,373.96美元，升0.5%。周二挫至2011年1月来低点1,321.35美元。

上周五和周一，金价急挫225美元，而去年全年的交投区间宽幅仅为260美元。

今年迄今金价重挫约18%，势将在连升12年后首次出现年度下跌。

亚洲实货买盘推高新加坡金条较伦敦现货金溢价达到18个月最高的每盎司1.70美元。

美国6月期金跌4.70美元，结算价报每盎司1,382.70美元。成交活跃，汤森路透初步数据显示，成交量超过30日均值。

**塞浦路斯售金令市场承压**

塞浦路斯财长预计在未来几个月出售黄金后，投资者对欧元区其他负债沉重国家效仿出售黄金储备筹资的担忧加重。

投资人继续出脱上市交易基金(ETF)仓位，全球最大黄金支持ETF－SPDR Gold Trust持金量周二减少0.73%，至1,145.92吨，周一为1,154.34吨。

全球黄金上市交易基金的黄金持有量目前降至2011年底来最低。

其他贵金属中，铂金和钯金下滑，因欧盟3月新车需求连续18个月减少，3月大跌10.2%，至130万台。

现货银跌0.6%，至每盎司23.22美元。现货铂金跌1%，至每盎司1,428.49美元。现货钯金报每盎司658.97美元，大跌2.7%。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1382.70 -4.70 -0.3 1365.00 1395.20 213,752

COMEX白银期货 23.307 -0.321 -1.4 22.835 23.725 76,439

COMEX铂金期货 1435.40 -15.20 -1.0 1422.50 1452.80 9,368

COMEX钯金期货 661.40 -16.80 -2.5 658.25 683.35 4,738

现货金 1373.96 6.17 0.5 1365.93 1394.60

现货银 23.220 -0.150 -0.6 22.900 23.720

现货铂金 1428.49 -15.01 -1.0 1424.75 1448.75

现货钯金 658.97 -18.53 -2.7 661.25 679.75(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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