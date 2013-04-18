金价震荡上行 市场人气仍然不稳

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
* 亚洲涌现实货买盘，美国金币销售激增
* 美国股市走低，商品价格反弹助燃黄金涨势
路透纽约/伦敦4月18日 - 金价周四上扬，因实货需求改善，但在本周稍早录得历史最大单日跌幅后，买家仍然谨慎。
金价在亚洲交易时段急跌近3%，因有消息称全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust下跌1%，至三年来最低水平。之后，金价大幅反弹。
有迹象显示，金价下跌后实货需求改善，其中包括亚洲涌现一波金条、金币和金块买盘，且美国金币销售十分强劲，这也扶助提振金市。
美国股市因上周初请失业金人口数据和制造业数据令人失望而走低，加之商品市场在油市带领下全面反弹，也支撑了黄金对冲通胀的吸引力。
金市的投资者人气仍然不稳，因金价近期暴跌导致市场质疑黄金作为避险工具的传统地位。
1937 GMT，现货金回落0.8%，报每盎司1,387.50美元，稍早触及1,339.86美元的低位。
阿塞拜疆规模达340亿美元的国有石油基金的执行董事告诉路透，该基金计划再增持12吨黄金，以使黄金储备达到30吨。消息扶助支撑金市。
美国Comex-6月黄金期货收涨9.80美元，报每盎司1,392.50美元，根据路透初步数据，成交量与30日均值一致。
买家对入市仍然谨慎。很多人担心在近期金价大跌后，着名的黄金看涨派、对冲基金经理John Paulson可能已结清其持有的庞大黄金头寸。
香港金条较现货金的溢价为1.90-2.00美元，为去年初以来最高。新加坡和东京市场的溢价也触及数月高位。
其他贵金属方面，现货银回落0.6%，报每盎司23.13美元。现货铂金下跌0.1%，报每盎司1,420美元。现货钯金攀升0.5%，报每盎司665.72美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1392.50 9.80 0.7 1335.60 1402.00 224,422
COMEX白银期货 23.245 -0.062 -0.3 22.435 23.655 62,711
COMEX铂金期货 1429.00 -6.40 -0.4 1403.10 1444.30 10,574
COMEX钯金期货 669.80 8.40 1.3 654.00 676.95 3,748
现货金 1387.50 11.00 0.8 1340.63 1401.46
现货银 23.130 -0.140 -0.6 22.520 23.670
现货铂金 1420.00 -1.00 -0.1 1407.00 1441.50
现货钯金 665.72 3.22 0.5 656.00 675.50(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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