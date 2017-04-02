综述：美国纽约联储总裁称可能最早今年开始缩减资产负债表

路透纽约3月31日 - 美国纽约联储总裁杜德利周五称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早。这是美联储官员对于这一金融市场关切的问题，迄今给出的最明确表态。

杜德利此番调门强硬的评论一度打压美元下跌，并推高较长期美国公债收益率(殖利率)。此前已有至少三位美联储官员呼吁尽早退出危机期间的政策。

“若经济表现符合我们预期，那么我们在今年稍晚或2018年某个时候，开始逐渐允许证券到期，不再进行再投资的话，我不会感到意外，”美联储主席叶伦的亲密盟友杜德利对彭博电视说。

几小时后，圣路易斯联储总裁布拉德重申，希望美联储马上开始减少抵押贷款支持债券和公债支持债券。

路透和美联储自己走访的分析师普遍预计这一进程到明年才会启动。随着全球最大的美国公债持有人退出市场，市场收益率可能升高。

自2007-2009年金融危机和经济衰退以来，美联储以三轮“量化宽松”将创纪录规模的资产纳入囊中，意在刺激投资、雇佣和经济增长。美联储如今不再额外买入债券，但在资产到期时补满。

美联储的官方计划是，一旦加息“顺利展开”，就开始让债券自然到期减仓，而未必会卖出。这样做旨在将资产组合缩减到一个未指明的较低水平，不过很可能不会低到危机前的9,000亿美元左右。

克利夫兰联储总裁梅斯特和旧金山联储总裁威廉姆斯也支持今年缩表。但在联储政策委员会中拥有永久投票权的杜德利通常是为更广泛的政策选项做准备，他所在的纽约联储管理着美联储的资产负债表。

杜德利称，债券减仓应是“被动的”，并“在一定背景下”进行。不过他又说，这可能影响到美联储继续升息的速度。

“如果我们开始让资产负债表正常化，这可以替代上调短期利率，因为缩减资产负债表也可以起到收紧金融环境的作用，”他说。“当我们决定开始让资产负债表正常化之时，同时可能会决定暂不上调短期利率。”

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利是立场最温和的联储官员之一，他称美联储希望以渐进和可预测的方式缩减资产负债表。

路透调查显示，对于美联储将在何时公布资产负债表调整计划，一级市场交易商看法有分歧。纽约联储最新的调查显示，华尔街银行预计2018年中之前不会调整资产负债表。

美联储3月升息25个基点，并计划今年再升息两次左右。

杜德利在电视采访中称，“今年再加息几次看来是合理的”，根据经济数据的状况，美联储可能会做得更多一点，也可能更少一点。

另一位鸽派官员布拉德表示，他可能支持今年再升息一次，但又说现在经济数据还没好到迫使美联储必须要升息的程度。(完)