美国纽约联储总裁意在言外 直指贸易保护主义终将是条“死路”

路透孟买/纽约5月11日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，贸易保护主义虽可争取政治得分，但最终将是一条伤害美国经济的“死路”。面对令人猜疑的特朗普政府，杜德利此言成为迄今为止联储对开放边境立场最强烈的捍卫。

杜德利在孟买股票交易所的演说中没有直接点名特朗普总统。但他侃侃而谈，引用经济甚至政治论据反对贸易壁垒，他称这类阻碍对美国及全球的增长和生活水平均会造成伤害。

“保护主义就像是海妖之歌的诱惑，”杜德利说。他是美联储主席叶伦的盟友，也是制定美国利率的关键决策者。

“从小范围来看，它可能在短期内对经济某些特定板块有益，”他在预先准备好的演说稿中称。“但若把眼光放远一点，几乎可以笃定它将在长期内对整体经济构成毁灭性伤害。”

美联储是独立的，但要对国会负责。美联储理事由白宫任命，并需参议院确认。虽然美联储官员通常不会对财政政策发表建议，但自特朗普仗着修改和废除贸易协定的“美国优先”的竞选纲领当选总统以来，已有多位美联储官员强调了开放边境的好处。

杜德利称，他之所以这么说，是因为“我们正处于一个尤其重要的时刻”，在这一时候，贸易问题可能危及经济的长期稳健和生产力，“以及民众能够获得的经济机会。”

他还说，贸易壁垒的代价非常高昂，因为它们令出口机会减少，导致日常用品变得更贵，而且会打击已无法在全球经济中竞争的工人，从而往往“产生事与愿违的结果”。

“要应对全球化成本的方法繁多，但保护主义是条死路，”杜德利说。杜德利曾在高盛担任合伙人，在2007年加入纽约联储，并在2009年初金融危机最严重时期成为纽约联储总裁。

“试图以遵循经济孤立主义政策来实现较高的生活水平，这种尝试将会失败，”他在孟买说道。

纽约联储最近几个月发布了一份研究，对共和党提议的边境调节税以及特朗普威胁退出北美自由贸易协定(NAFTA)发出警告。之后共和党人和特朗普的立场基本已见缓和。(完)