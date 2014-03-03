美股收低 乌克兰紧张情势升温掼压盘势

* 俄罗斯股债汇市暴跌

* 黄金和油价上涨，因乌克兰紧张情势带动避险买盘

* CBOE波动率指数跳涨逾14%

* 道琼下跌0.9%；标普跌0.7%；Nasdaq跌0.7%

路透纽约3月3日 -美国股市周一挫跌，尾随全球其他风险资产颓势，因俄罗斯总统普京宣称有权出兵乌克兰后，乌克兰和俄罗斯紧张情势升温。

乌克兰周日动员作战，以及美国扬言在经济上孤立俄罗斯的消息，盖过了较预期为佳的美国数据，包括2月制造业活动指数从八个月低位反弹。

标准普尔500指数上周五收在纪录高位，由于政治情势不明朗，美股的获利了结在预期之中。标普指数在跌至1,840点时寻获支撑，但第一次下探时曾跌破该水准。午后指数续跌，之后稍微回升，终场收在该水准上方。

“要判断这是不是买进机会还太早，因为我们需要观察这件事(乌克兰和俄罗斯紧张情势)的发展。要看紧张情势会升高到什么程度，但在当前，我会建议在押注前先做避险，”Charles Schwab交易主管Randy Frederick称。

CBOE波动指数.VIX飙高14.29%，为一个月来最大单日涨幅，终场收在16。

道琼工业指数.DJI下跌153.68点或0.94%，至16,168.03点。标准普尔500指数.SPX跌13.72点或0.74%，收报1,845.73点。Nasdaq综合指数.IXIC收跌30.818点或0.72%，至4,277.301点。

俄罗斯股市和债市大幅下滑，俄罗斯央行则升息保卫卢布。俄罗斯股市MICEX指数挫跌10.8%，美元计价的RTS股指.IRTS则跌12%。

市场大跌显示出该危机对脆弱的俄罗斯经济可能造成的损害，使该国更难达成预算平衡，且可能危及企业和民众对总统普京的支持。

Market Vectors Russia ETF(RSX.P)在美国市场交易中挫跌高达9%，至四年半低点22.16美元。终场收低6.8%，报22.76美元。

但Direxion Daily Russia Bear 3x ETF (RUSS.P)跳升21%，至20.98美元。

若美国和俄罗斯关系进一步恶化，能源股可能会下挫。

投资公司LibertyView Capital Management总裁RickMeckler称，“对俄罗斯供应的抵制，将对能源行业产生严重影响。”

“若情况果真如此，你会看到随着人们了解情势的发展，市场很快做出不利的反应。”

布兰特原油期货上涨2.13美元，结算价报111.20，美国原油期货上涨2.33美元，结算价报104.92。标准普尔能源指数.SPNY开高，收盘下滑0.6%。

金价触及四个月高点，提振黄金股票价格。AngloGold Ashanti(AU.N)上涨2.2%至17.96美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有69.5亿股换手，略低于过去一个月的均值70亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股之比为2比1,Nasdaq市场约为8比5。(完)

(翻译 戴素萍/王冠中/张荻； 审校 龚芳)

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