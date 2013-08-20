美元兑欧元和日圆下跌 等待美联储会议记录公布

* 欧元兑美元升至2月中来最高

* 日圆上涨，因股市下跌及新兴市场货币遭抛售

* 短期焦点在周三公布的美联储会议记录

* 印度卢比兑美元触及纪录低位

路透纽约8月20日 - 美元兑欧元周二跌至六个月低位，兑瑞郎下挫至两个月低位，因美债收益率回落及美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时缩减刺激计划仍不确定。

10年期美债收益率下跌，在上日升至两年高位，因预期最终美联储将削减购债计划。美债收益率回落，削弱美元计价资产的吸引力。

美联储官员讲话发出矛盾的信息，而美国经济数据喜忧参半，令美联储削减刺激计划的前景变得不清晰。市场认为，削减刺激措施大体上有利于美元。周三公布的7月美联储会议记录可能提供美联储是否在9月缩减购债的线索。

“如果会议记录强调美国经济取得的进展及美联储需要迅速行动，美元可能恢复升势，因公债收益率将延续涨势，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。

“但如果会议记录带有谨慎的普遍情绪，有更多委员希望在决定改变刺激计划前，看到经济进一步改善，那么美元则可能大幅下跌。”

美元兑日圆和瑞郎周二下跌，投资人寻找避险货币，因全球股市回落，且新兴市场货币出现另一轮抛售。美元兑瑞郎下滑至两个月低位，兑日圆挫至一周低点。

“鉴于围绕美联储撤出其量化宽松政策的时机及缩减幅度的不确定性犹在，我们正看到汇市避险操作的持续证据，”纽约梅隆银行市场策略部主管Samarjit Shankar说。

“最为明显的是，我们的iFlow FX指标证实日圆仍然受到提振，因市场人士出脱风险较高的押注，”他说。

美元指数.DXY跌0.4%，至80.900。稍早下滑至两个月低位80.754。

欧元兑美元在交投清淡中上涨0.7%，至1.3421美元，因10年期美债较可比德债收益率差收窄。路透数据显示，欧元兑美元升至1.3452美元日内高位，此为2月14日来最高。

许多投资人表示，在全球主要央行中，美联储仍可能最先撤走流动性计划，加之不断改善的美国经济，以及风险厌恶情绪持续升温，这些因素应该有利美元。

美元兑日圆跌0.3%，至97.21日圆。全球股市下跌，加之忧虑美联储下月削减刺激计划令新兴市场货币遭到抛售，这支持了日圆表现。美元兑日圆稍早跌至一周低位96.88日圆。

美元兑瑞郎下滑0.8%，至0.9171瑞郎，盘中触及0.9145日内低位，此为6月中来最低水平。

风险意愿回落，损及较高收益以及和经济成长息息相关的货币表现。澳元兑美元跌0.4%，至0.9077美元。

新西兰元兑美元滑落1.1%，至0.7979美元。此前新西兰央行总裁惠勒表示，该央行将从10月初开始对高价值、低存款抵押贷款设限，同时排除了升息的可能性，因担心这会推高新西兰元汇率。

新兴市场货币也下跌，因美联储刺激计划前景令人惴惴不安。投资人担心央行结束挹注低成本资金以及发达经济体表现改善，将令资本流出新兴市场。

印度卢比兑美元跌至纪录低位，迫使印度央行干预市场，而印尼卢比兑美元则挫至四年低位。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛/徐文焰)

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