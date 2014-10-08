美元兑欧元跌至两周低点 因联储会议记录聚焦经济下滑风险

路透纽约10月8日 - 美元兑欧元周三跌至两周低点，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的最新货币政策会议记录，聚焦美国经济的下滑风险，显示美联储在升息上可能保持耐心。

美联储发布会议记录后，美元兑日圆缩减升幅，兑瑞郎跌至一周低点。

美联储表示，强劲的美元可能殃及经济的部分领域，并可能令通胀升势放缓。

“会议记录是在表达美元强劲可能起到收紧货币政策的作用，有效的分担了一些美联储的重任的想法，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“这样就为美联储在升息前争取了更多时间，任何美联储不用急于升息的理由都对美元不利。”

午后盘中，欧元兑美元EUR=升至9月26日来最高的1.2748美元。

欧元稍早下滑，因西班牙公布的工业生产增幅为约一年最弱，且昨日德国公布8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。

美元兑日圆JPY=缩减涨幅至持平，报108.06日圆，美元兑瑞郎CHF=跌至逾一周最低的0.9511瑞郎，跌0.6%。

美元指数.DXY跌0.5%，报85.234，盘中低见两周低点85.21。

美联储的会议记录同周二联储官员的讲话基调同样温和。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，低通胀会促使美联储暂时不升息，尽管美国失业率下滑。

纽约联储总裁杜德利也表示，对就业市场参与度将反弹的信心降低，称美元走强会进一步压制通胀压力。

美联储本月将完成缩减4万亿美元购债计划，国际货币基金组织(IMF)今年第三次下调全球经济成长预估，厌恶风险情绪在市场弥漫。

“看看美联储的会议记录，我认为没有太多值得一提的，但从主要内容来看，对外部一些风险的态度要比我预期的更为谨慎，”DRW Trading分析师Lou Brien表示，“市场原本预期会有一些强硬的措辞。”（完）

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。