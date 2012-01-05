NYMEX原油收低 因库存意外攀升且美元上涨

路透纽约1月5日电---美国原油期货周四下跌,在震荡盘势中收低逾1%,因数据显示上周美国石油库存增长,且美元升值,帮助抵消了环绕伊朗、尼日利亚和伊拉克石油供应问题的紧张情绪.

欧元区忧虑重燃亦打压油价,美国原油期货未能突破上一交易日高位,也助长了尾盘跌势.

能源资料协会(EIA)周四公布,美国上周原油库存增加221万桶,汽油和馏分油库存分别增长248万和322万桶.

而路透之前对分析师预估进行的调查是,原油库存料减少20万桶.

欧元兑美元重挫至2010年9月来最低,兑日圆亦触及11年低点,因对欧元区主权融资的疑虑,及对该地区银行业的忧虑,令投资者躲开欧元.

美国就业显露复苏迹象,因12月民间企业招聘活动大幅攀升,且请领失业金人数下降.

NYMEX-2月原油期货跌1.41美元或1.37%,结算价报每桶101.81美元,盘中波动区间介於101.30-103.73,结算後交易触及日低.

因伊朗核计划引发的禁止该国石油出口的措施,恐降低伊朗对中国和日本的石油出口.

周五将关注的数据包括定於1330GMT公布的美国12月非农就业数据.以及商品期货交易委员会(CFTC)定於2130GMT公布的持仓报告. (完)

--编译 程琳/孙茉莉;审校 张若琪/王洋

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