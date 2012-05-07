NYMEX原油期货收低近4%

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
* 美国4月非农就业岗位增幅弱於预期
* 美国RBOB汽油期货跌至每加仑不到3美元
路透纽约5月4日电---美国原油期货周五重挫近4%,因数据显示美国就业增幅持续疲弱,市场原本已忧虑经济活动放缓,就业数据加重了市场忧虑.
美国雇主4月减少招聘,更多人停止找工,加重了市场原本对经济成长放缓的忧虑.
美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低於市场预估的17万个.这也低於3月份上修後的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).
分析师和经纪商表示,纽约商品交易所即将调整准备金要求引发的困扰,以及美国原油期货跌穿每桶100美元,布兰特原油跌穿200天移动均线後出现的技术性卖盘也扶助打压油价.
美国汽油期货跌逾2%,跌穿每加仑3美元,为2月来最次,且跌穿100天移动均线.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约收低4.05美元,或3.95%,结算价报每桶98.49美元,交投区间为97.51-102.72美元.
本周,NYMEX原油跌6.44美元,或6.1%,录得去年9月23日当周来最大周度百分比跌幅,当时下挫9%.
NYMEX-6月RBOB汽油期货跌7.42美分,或2.43%,结算价报每加仑2.9758美元.本周,该合约跌20.86美分,或6.5%.
NYMEX-6月取暖油期货下跌7.81美分,或2.53%,结算价报每加仑3.0088美元.本周,该合约17.54美分,或5.5%.
布兰特6月原油期货下挫2.90美元,或2.50%,结算价报每桶113.18美元,低於200天移动均线切入位133.66美元.本周,该合约下挫6.65美元,或5.5%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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