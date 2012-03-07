NYMEX原油期货收高 受美国就业数据提振

* 上周美国原油库存增加--EIA

* 希腊似乎更接近达成债务重组协议

路透纽约3月7日电---美国原油期货周三上涨,因市场乐观预期希腊将借助即将达成的债务重组协议避免发生违约,且美国民间就业数据良好.希腊达成债务重组协议的前景提振欧元但压低美元.

主要银行和养老基金支持希腊向民间债权人提出的债券互换方案,增加了该协议付诸实施的可能性,并为实施援助方案以避免立即发生希腊债务违约扫平道路.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国2月民间部门就业增长速度快於预估.2月ADP民间就业人数增加21.6万人,高於分析师预估的增加20.8万人.

另有数据显示,美国去年第四季薪酬增幅快於原先的估计,这对消费者而言是好消息,但对於美国联邦储备理事会(美联储,FED)而言则是潜在的通胀问题.

中国商务部表示,2012年将增加能源和原材料进口.该消息在盘初提振油价.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约涨1.46美元,或1.39%,结算价报每桶106.16美元,日低为104.35美元,结算後升至106.55美元.

美国能源资料协会(EIA)在每周例行报告中称,上周美国原油库存增加83.2万桶,汽油库存减少39.6万桶,馏分油库存下降194万桶.

法国对六国与伊朗恢复谈判将取得成功表示怀疑,指称伊朗似乎并不真心愿意磋商其核项目的未来.

美国将於周四1330GMT公布一周初请失业金报告. (完)

--编译 肖群英/于春红;审校 张涛

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