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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 1日 星期四 11:47 BJT

美股休市两日後重开 几收平盘

美国股市周三在两日休市後缓慢恢复生机，之前飓风桑迪令美股自19世纪末以来首次因天气因素休市两日。纽约证交所是该地区为数不多有电力供应的建筑，飓风桑迪令纽约大都会公共交通瘫痪，供电中断。路透

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