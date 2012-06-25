奥巴马批准对越南卫星销售贷款

路透华盛顿6月25日电---白宫称，美国总统奥巴马周一批准美国进出口银行为一家越南国有企业提供1.259亿美元贷款，帮助後者购买美国生产的电信和电视卫星。

美国进出口银行发言人Phil Cogan表示，提供贷款需要总统批准的原因在於越南是“共产主义”国家，而不是因为涉及的技术比较敏感。

Cogan表示，美国法律要求，美国进出口银行对共产主义国家贷款超过5,000万美元时，需要经过总统批准，这符合美国国家利益。

本次美国卫星的销售对象为越南邮政和电信集团，是一家完全国有企业。销售协议必须提交国会，进行为期35天的审查，然後美国进出口银行董事会才能批准。

奥巴马并未透露美国卫星销售企业的名称，Cogan表示他仍在查证是否可以公布这家企业的名称。

“我们希望这是对越南一系列业务的开始。”Cogan说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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