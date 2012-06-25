奥巴马批准对越南卫星销售贷款

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透华盛顿6月25日电---白宫称，美国总统奥巴马周一批准美国进出口银行为一家越南国有企业提供1.259亿美元贷款，帮助後者购买美国生产的电信和电视卫星。
美国进出口银行发言人Phil Cogan表示，提供贷款需要总统批准的原因在於越南是“共产主义”国家，而不是因为涉及的技术比较敏感。
Cogan表示，美国法律要求，美国进出口银行对共产主义国家贷款超过5,000万美元时，需要经过总统批准，这符合美国国家利益。
本次美国卫星的销售对象为越南邮政和电信集团，是一家完全国有企业。销售协议必须提交国会，进行为期35天的审查，然後美国进出口银行董事会才能批准。
奥巴马并未透露美国卫星销售企业的名称，Cogan表示他仍在查证是否可以公布这家企业的名称。
“我们希望这是对越南一系列业务的开始。”Cogan说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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