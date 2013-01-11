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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 11日 星期五 15:04 BJT

奥巴马接连任命白人男性入阁遭非议

美国总统奥巴马第二任期接连任命数名白人男性入阁，招致一些党内同僚非议。奥巴马周四提名杰克·卢为下任财长，此前已提名克里担任国务卿，前共和党参议员哈格尔(Chuck Hagel)为下任国防部长，布伦南(John Brennan)为中央情报局局长。路透
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