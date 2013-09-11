奥巴马称尚难判断外交途径解决叙问题是否奏效

路透华盛顿9月10日 - 美国总统奥巴马周二力劝美国民众支持对叙利亚发动可能的军事打击，表示，现在还不能断定要求叙利亚总统阿萨德交出化学武器的外交努力是否会有成效。

“现在判断这一建议会否奏效还为时尚早，”奥巴马在白宫发表演讲时称，他指的是俄罗斯提出的建议。

“任何协议都必须能证明阿萨德政府遵守承诺。但该提议有可能在不动用武力的情况下消除化学武器威胁。”(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。