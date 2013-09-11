奥巴马称尚难判断外交途径解决叙问题是否奏效

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿9月10日 - 美国总统奥巴马周二力劝美国民众支持对叙利亚发动可能的军事打击，表示，现在还不能断定要求叙利亚总统阿萨德交出化学武器的外交努力是否会有成效。
“现在判断这一建议会否奏效还为时尚早，”奥巴马在白宫发表演讲时称，他指的是俄罗斯提出的建议。
“任何协议都必须能证明阿萨德政府遵守承诺。但该提议有可能在不动用武力的情况下消除化学武器威胁。”(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。