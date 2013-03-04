奥巴马重提削减社保支出以求解决预算困境－助手

* 奥巴马与民主党和共和党人谈话

* 总统希望提高税收以降低赤字

* 政府不大可能3月关门

* 贝纳：减支程序能否终止尚不得而知

路透华盛顿3月3日 - 美国白宫一位官员周日表示，奥巴马总统重新提出削减Medicare医疗保险和社会保障等福利项目支出，希望以此找到摆脱预算问题的途径。一场财政危机可能很快影响数以百万计的美国民众，目前国会两党都在设法控制这场危机的影响。

奥巴马在上周六下午与国会两党议员通电话时提到改革这些福利计划，暗示他可能准备谋求妥协，以终止上周五晚间开始的自动减支程序。

“他让民主党议员明白，我们必须在长期福利改革方面取得重要进展，同时也令共和党人认识到，如果我们进行了这样的福利改革，他们就得同意进行税收改革，实现增税减赤，”白宫高级经济助理斯珀林在美国有线电视新闻网(CNN)节目“美国国情”(State of the Union)中说到。

共和党一直主张，削减长期预算赤字的唯一方法就是放慢社会保障项目的支出速度。

这其中包括了社保退休计划以及针对老人、残疾人与穷人的Medicare和Medicaid医保计划。随着美国很大一部分人群达到退休年龄，这些计划的成本正在升高。

虽然奥巴马也针对这些计划提出了一些减支方案，但他仍坚持认为，大规模增加税收收入应作为减赤内容之一。而共和党目前为止反对靠增税来削减赤字。

国会预算之争在上周五迎来几年来最危急的拐点，由于国会两党未能就全面减支达成一致，850亿美元的支出削减措施上周五自动生效。

民主党人预测，自动减支可能很快会造成航空运输延误，食品安全检验放慢造成肉类短缺，另外数以十万计的联邦雇员或被临时解雇。

预算之争在国会激烈上演之际，消息人士透露，奥巴马计划周一提名Sylvia Mathews Burwell出任白宫预算管理局局长。Burwell曾在前总统克林顿政府任职，目前是沃尔玛基金会的主席。该基金会负责沃尔玛公司的慈善事宜。

斯珀林或白宫发言人均未提供奥巴马周六与国会议员谈话的细节，也未说明有哪些议员参与了谈话。

奥巴马提及福利项目改革，也许能让共和党人重回谈判桌商讨停止减支事宜。共和党领导人周日也就避免3月27日政府关闭发表了安抚言论。大多数联邦项目的资金会在那一天用尽。

**贝纳的最大努力**

众议院议长贝纳(John Boehner)在美国国家广播公司(NBC)节目中接受采访时表示，他“绝对”会尽最大努力维持政府运转。为此，他本周将寻求众议院通过一项“持续性决议”，来资助政府运转直至9月30日当前财年结束。

近来，一些民主党和共和党普通议员频频发出信号表示愿意作出妥协，来结束这场持续了两年之久的僵局。

即使他们都准备就绪，但如果没有找到替代方案，那么850亿美元的减支措施必须在9月30日前开始实行。

分析师此前警告称，在如此短的时间内大幅节支的措施将拖慢美国经济成长，可能令就业岗位减少75万个。

贝纳谈到寻找其他替代之选的问题时称，“我认为没有人十分清楚如何解决这个问题。”

无论奥巴马与国会如何解决2013年的这场纷争，本轮自动减支仅是未来十年总计1.2万亿美元预算削减计划的一部分。

**分歧依然严重**

由于民主党和共和党之间的分歧严重，早前谈判一直不顺。

贝纳将民主党再度增税的要求拒之门外，称奥巴马“首先在1月对美国民众增加了6,500亿美元的纳税额。他还想增收多少税？”贝纳指的是新年起对年收入超过45万美元家庭实施的增税举措。

“总统和参议院民主党人是时候认真对待我们面临的长期支出问题了，”贝纳称。

与此同时，民主党和共和党均希望在近期围绕自动减支问题的争斗中胜出，以便为接下来的长期预算赤字之争中占据优势。

美国持续已久的财政危机的核心问题是，在如何削减预算赤字并控制16.7万亿(兆)美元国家债务的问题上两党存在分歧。伊拉克和阿富汗战争以及政府为提振疲弱经济采取的刺激措施，令美国公共债务近年来急剧膨胀。

由于前美国总统布什(布希)在2001年和2003年实施全面减税措施，过去10年政府预算赤字规模也因此增加。(完)

(编译 郑茵/隋芬/梁睿雪/王翔琼; 审校 艾茂林/许娜/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。