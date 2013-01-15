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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 15日 星期二 10:01 BJT

奥巴马拒绝以减支换取上调举债上限

美国总统奥巴马周一拒绝以削减政府支出换取上调举债上限。奥巴马称将同意就削减美国预算赤字的举措进行商讨，但明确指出希望与上调债务上限的议题分开讨论。共和党领导人则迅速回应，重申上调举债上限同时必须削减支出。若不能上调债务上限，美国可能出现债务违约。路透

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