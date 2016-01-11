白宫称奥巴马在民主党初选结果出炉前不会表态支持任何参选人

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿1月10日 - 美国白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough）周日称，总统奥巴马在2016年民主党提名总统候选人前，不会公开表态支持任何总统参选人。
“我们将严格效仿过去做法。”麦克唐纳在NBC“与媒体见面”（Meet the Press）节目上说。他指出，等党内初选有了结果后，奥巴马将出面为民主党提名的候选人助选。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)