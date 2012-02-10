奥巴马：欧洲需要建立更强劲的金融防火墙

路透华盛顿2月9日电---美国总统奥巴马周四向意大利总理蒙蒂保证,美国将竭尽所能帮助欧元区国家稳定局势.他表示,欧洲需要采取更加强有力的措施来抗击债务危机.

奥巴马会晤蒙蒂之後对记者表示,"我们都认为...欧洲需要建立更强劲的防火墙,让偿债过程更加稳定."

华府强调,欧洲具备应对危机所需的资源,但需要大规模的救助计划,以避免投机者攻击该地区债务市场.

奥巴马在对记者发表的简短评论中未提到希腊形势发展,也没有阐明美国可能准备向欧洲提供什麽帮助.

这两位领导人强调了刺激欧洲经济增长的重要性.奥巴马表示,这"不仅对欧洲很重要,对整个世界经济和我们的经济而言也很重要."(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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