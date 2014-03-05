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时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 09:43 BJT

美官员称奥巴马将不参加G8峰会 除非俄罗斯态度转变

路透华盛顿3月4日 -美国政府一高级官员表示，奥巴马总统将不会参加6月在俄罗斯索契举行的八国集团(G8)峰会，除非俄罗斯在乌克兰问题上有所转变。

该官员还表示，奥巴马周二与德国总理默克尔就乌克兰局势通话，讨论了可能的危机解决方案。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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