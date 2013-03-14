奥巴马争取共和党支持加税几无进展

* 总统继续争取国会议员的支持

* 众议院共和党人反对奥巴马采取新的加税措施

路透华盛顿3月13日 - 美国总统奥巴马周三在华盛顿会晤众议院共和党议员，但在说服他们接受在减赤协议中包含加税措施方面几乎没有任何进展。

“如果总统想纠缠于我们反对加税的立场，那么我们就不能放下分歧，专注于那些已经达成一致的事情上，”众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在会晤结束后不久向记者表示。

当天稍早的时候，奥巴马也压低了近期能达成重大减赤协议的预期。

“最终，双方分歧可能仍然太大，”奥巴马对美国广播公司(ABC)电视表示。

然而，奥巴马和国会中的共和党议员并没有关上协商大门，料将继续研究讨论如何从长期赤字中削减数千亿、甚至数万亿美元支出。

几位共和党人在结束与奥巴马的会面后对记者表示，奥巴马愿意在“福利”计划方面想办法节省预算。福利计划包括面向老人、残障人士和穷人的Medicare与Medicaid医疗保障计划。

如果奥巴马真的这样做，将是对共和党人的一大让步；但众议院共和党人显然不愿对奥巴马提出的增税要求进行任何让步。他们表示，在民主党人的争取下，今年初开始针对富人的增税措施可增加超过6,000亿美元的政府收入，这已经足够了。

尽管双方争论不休，不过奥巴马结束与众议院共和党人的90分钟闭门会谈后对记者说，“我享受这一过程，它很有帮助。”

不过记者并没有捕捉到奥巴马与众议院议长贝纳并肩而行的照片，因为贝纳一直跟在奥巴马身后。

**两份预算计划**

但共和党人还是抨击奥巴马拒绝接受2023年零赤字的目标，众议院预算委员会批准的10年预算方案纳入了该目标。

“得知他认为不需要在10年内实现预算平衡，令人失望，”俄勒冈州众议员Greg Walden对记者表示。

奥巴马曾表示更希望看到能够帮助创造就业并刺激美国经济的预算方案。

美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)称，奥巴马的确对他们表示过，他“希望进行可调节不同人群收入的企业税改革。因此这是非常重要的一点。”如果的确如此，那么奥巴马将坚持其增加税收来降低赤字的目标，负担可能会主要落在高收入人士肩上。

美国参议院民主党也提出新计划，将使美国未来10年多数时间保持4,000-6,000亿美元的年度赤字水平，但他们辩解称，与共和党的平衡预算方案相比，自身版本可带来更加强劲的近期就业增长。

若参众两院下周均通过各自的预算计划--而且这不无可能，将为接下来数月围绕达成妥协展开密集磋商奠定基础。(完)

(编译 梁睿雪/徐文焰/石冠兰/程琳; 审校 张涛/程琳)

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