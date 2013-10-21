奥巴马预算案初战告捷 政府与国会间料仍有一番苦斗

* 白宫打算以行政权采取更多措施

* 奥巴马寻求建立结盟

* 共和党幕僚：移民改革现在显得更难推动

路透华盛顿10月20日 - 美国政府官员及民主党策略人士指出，美国总统奥巴马与共和党在债务上限问题的角力战，虽然上周由奥巴马取得一胜，但奥巴马要透过立法程序达成政策目标的能力有限，这可能导致动用行政权的情况愈来愈频繁。

美国政府局部关闭16天的事件，凸显出奥巴马在基本治国方面的挑战。虽然他拒绝为了让政府重新开门及调高债务上限而向共和党让步，但是他无法阻止他所谓的“人为”危机形成。

奥巴马现在料将趁胜追击，推动三项优先法案的立法：农业法案、移民改革及更长期性的预算协议。

但是要成功推动这些法案，特别是移民改革，必须说服一群满腔怨念的共和党人士愿意与他们憎恶的白宫携手合作。如此看来，奥巴马现在的策略选择其实和政府关门之前差不多。

一位白宫高级官员告诉路透：“他唯一能走的棋就是在需要国会通过的问题上继续寻求两党合作，然后就是继续采取这些年来的做法。。。那就是在行政方面找办法推动进展。”

“从这个意义上讲，我们的方法没有发生任何改变，民众和华府还要在这种迂回中忍受无数周的煎熬，这让人蒙羞。”

今年奥巴马已经通过行政手段，在国会不太支持的气候变化和枪支管控问题上通过了政策决定，他可能还会利用这个权力在其他制度问题上绕开议员。

不过，这个策略也有局限性。政府的部分气候政策在最高法院受到挑战，奥巴马仍需要国会通过重大改革，而白宫顾问寄望这些措施决定他的政绩。

“在奥巴马自己的政策优先事项方面，他的这种做法毫无益处，”众议院议长共和党人贝纳的一名助理表示。

“他拒绝谈判，使共和党人很难在其他重大优先事项上与他合作。本已很艰巨的移民法案改革，看起来形势更为严峻。”

奥巴马标志性医保计划的推出失误不断，也分散了他在实现其他国内政策目标方面的精力。共和党人计划利用医保网站故障导致人们无法通过新交易系统参与医保计划的问题，在未来几周向政府发难。

众议院共和党人此前试图推迟医保法案实施或截断其资金来源，导致了政府部分关门。

**建立联盟**

美国国会周三的投票结果让美国避免发生违约，这显示医保法案仍有获得两党支持的一线希望。

民主党控制的参议院周三以81:18的投票结果，赞成恢复政府部门运转并提高政府负债上限；而共和党控制的众议院也以285:144的结果通过。

众议院有87名共和党议员对议案投了赞成票，加之高度团结的民主党议员的助力，让奥巴马的盟友相信，他也能够在其他问题上建立联盟。

“我会在任何可能的地方寻找有意愿的合作伙伴，以完成重要工作，”奥巴马周四指出。“而且尽管我们之间存在分歧，但没有理由让我们不以负责任的方式行事，并避免不断地陷入人为造成的危机之中。”

国会一个跨党派的小组委员会将在12月13日之前制定一项减赤计划，这可能成为对国会能否避免危机重演的第一个考验。根据上周国会通过的议案，政府将在1月15日之前获得拨款，而且举债权限也延长至2月7日。

在这个紧迫的时间限制下，奥巴马政府没有多少空间可以分心推动其他重要政策。

但民主党人士认为，共和党因为这次政府关门事件，民调支持率大受打击，这将提高奥巴马的谈判地位。

“这次关门事件重新凸显出我们需要妥协及磋商的强烈公众需求。这许能开启一个机会，”奥巴马2012年竞选活动发言人、前白宫助理Ben LaBolt指出。

“毫无疑问的，有些共和党议员会只为了与总统作对而反对政策。但这些议员的力量已经大幅减弱。”

如果奥巴马真能占得上风，他应该会用于推动移民改革。白宫原本希望在夏季结束之前完成立法。今年稍早时参议院版本已经获得两党支持而通过，但在共和党控制的众议院，则陷入泥沼。

“将很难推动任何东西，除非共和党人士体认到蓄意阻挠的政治代价高到无法承受，”民主党策略人员Doug Hattaway指出。他曾担任希拉里克林顿2008年竞选的顾问。

“移民法案的情况或许就是如此--他们将面临来自企业界及拉美裔族群要求推动移民改革的压力，”他称。

一名白宫官员表示，奥巴马动用行政权推动移民改革的可行办法已经差不多用尽。去年奥巴马政府针对随父母非法进入美国的孩童，放宽了遣送规定。这项措施提升了拉美裔民众对奥巴马的支持度，拉美裔选民是去年11月大选的一块重要票源。

如果移民改革配套措施无法迅速推动，民主党人士希望相关影响将呈现在明年国会选举。如果民主党重新取得众议院的控制地位，则有机会在奥巴马第二任的后半任期推动全面性移民改革。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜/徐文焰；审校 高琦)

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