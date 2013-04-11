奥巴马签署1090亿美元自动减支令

美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
* 由总统和国会酌情决定的支出将降至2004年水平
* 奥巴马稍早发布的预算提案计划替换自动减支措施，增加支出
路透华盛顿4月10日 - 美国总统奥巴马周三签署命令，启动10月1日起进一步削减1,090亿美元国防及国内计划支出进程。而在几个小时之前，奥巴马刚刚提交一份预算提案，希望替代自动减支措施。
白宫宣布，奥巴马已签署自动减支令，将把2014财年的总体酌情支出削减910亿美元，使之降至9,670亿美元的2004年以来最低。
奥巴马在向国会提交预算案后，按法律要求签署了上述命令。
奥巴马预算案提议用其它措施取代自动减支，主要是通过提高对富人的征税，以及削减包括医疗保健在内的其它领域支出。
这份预算案为接下来数月磋商减赤问题拉开序幕，8月美国又将面临债务上限问题。(完)
(编译 程琳; 审校 张涛)
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“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
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