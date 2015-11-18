奥巴马展望卸任后生活，梦想拥有NBA球队

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月17日 - 美国总统奥巴马任期还剩15个月，展望卸任以后的生活时，他称自己的性格不适合担任美国最高法院法官，但梦想能拥有一支专业的篮球队。

当然，美国职业棒球大联盟（MLB）、美国国家橄榄球联盟（NFL）和美职篮（NBA）的总裁职位也可以考虑。

“嗨，篮球最适合我，”热衷体育的奥巴马周二接受体育新闻作家Bill Simmons发表在《GQ》杂志上的访谈时说道。“但我无法相信橄榄球队的总裁一年能拿4,400万美元。”

访谈聚焦于体育，奥巴马称最喜欢看的电视节目是“Big Break”。该节目是高尔夫频道（Golf Channel）的一档真人秀，他深夜在跑步机上运动时看。

奥巴马称，他“确实”想拥有一支NBA球队的部分所有权，并称他从迈克尔·乔丹的NBA经典比赛重播中获得了灵感。

奥巴马将自己的冷静风度与阿隆·罗杰斯（Aaron Rodgers）相比，后者是NFL绿湾包装工队的四分卫。“你不能被周边的东西干扰，你得盯着前场，”他说道。

奥巴马称，有时会在白宫地下室的一个虚拟球场玩威浮球减压。

烟也戒了。奥巴马称已经五年没有抽烟了，以前他长期使用尼古丁口香糖。“我许下诺言，一旦（奥巴马）医改通过，我不会再吸烟了。现在我已然戒了，”他说道。(完)