奥巴马称美国承认叙利亚反对派联盟

美国总统奥巴马周二称，美国目前已对叙利亚反对派组织新组建的联盟予以承认。此举旨在向叙利亚总统阿萨德加大施压力度。奥巴马在接受ABC News采访时表示，叙利亚反对派联盟如今具有足够的包容性，能够反映并代表叙利亚人民，是反对阿萨德政权的叙利亚人民的合法代表。路透