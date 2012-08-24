白宫称奥巴马希望延长减税措施 减轻财政悬崖冲击

路透华盛顿8月23日电---白宫周四表示,美国总统奥巴马希望国会马上同意延长对中产阶级的减税举措,以减轻"财政悬崖"的冲击,并将更难以作出的财政决定推迟到11月大选後再说.

白宫希望延长布什时期针对中产阶级的减税政策,但不包括对富人的税惠措施.

美国国会预算办公室(CBO)周三称,除非议会能够弥合分歧,否则美国民众就应该要预期会出现"严重衰退",以及有大约200万个工作岗位遭裁撤.

白宫发言人Jay Carney在被问及CBO的报告时表示,共和党掌控的众议院应该跟随民主党控制的参议院的脚步,赞同将98%的美国民众承担的税率维持在布什时期的水平.

他说,维持中产阶级的较低税率将缓解国会优柔寡断对经济带来的大多数伤害.

"通过这一个举措,就能解决所谓财政悬崖的大部分担忧.虽然不能彻底解决问题,但此举将有很大影响."他在记者会上表示.

他随後承认,奥巴马和共和党之间有关是否延长富人减税政策的"巨大分歧","不太可能在大选前得以解决".(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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