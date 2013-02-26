奥巴马减支策略侧重后发制人

撰稿 Steve Holland/Jeff Mason

路透华盛顿2月25日 - 美国白宫虽在积极推进公关活动,强调850亿美元自动减支计划会带来破坏性影响,但也基本上默认了这些举措将于周五生效的事实.

由于在减支计划生效之前剩下的几天内预计不会达成任何协议,美国总统奥巴马正在推行一项旨在激怒美国民众的策略,他希望以此能迫使共和党回到谈判桌前,并同意他在减支计划以后实行增税的要求.

白宫很清楚,共和党在去年底勉强同意上调富裕阶层的所得税后,需要为他们的保守派支持者赢得一场胜利.

官员们推断,共和党目前会与总统对抗,启动全面的减支措施,无论情况有多麻烦,都会使共和党向茶党运动和其他右翼支持者展表明,他们在增税问题上没有再次被彻底击败.

一旦共和党取得所谓的胜利,且减支计划在3月1日生效,官员希望双方能认真展开真正的磋商,达成更广泛的协议.

"我认为这提醒着共和党,他们若不采取行动,则将承担这些状况.事情就是这么纯粹而简单."民主党派策略师Bud Jackson表示.

奥巴马试图利用他在去年11月大选连任中所获得的政治气势,来推动旨在改善中产阶级窘况的提案.

奥巴马大力推动的事项,包括实行更严格的枪格管控举措和移民检查办法,但他必须首先应对部分由他所造成的预算困局.

白宫和共和党2011年提出了自动减支的概念,由于自动减支的内容十分严苛,所以没有人愿意这样的情况发生.

共和党声称总统奥巴马可以在比较不伤害经济的部分减支,但白宫驳斥这种说法,表示在决定削减哪方面开支这一问题上,白宫的灵活性微乎其微.白宫发言人卡尼(Jay Carney)称,"你无法改变影响将很巨大的事实."

专家们称,这一策略的风险是,公众可能认为减支并不像所宣传的那样糟糕,也就不会怒火中烧.

"这是一个合理的战术,"美国南伊利诺大学保罗赛门公共政策研究院院长David Yepsen表示,"所面临的危险是,如果自动减支生效,但天并没有塌下来,人们将会说一切还过得去嘛."

共和党不肯接受奥巴马在短期和长期协议中均纳入税收举措的主张,民主党也不愿接受许多共和党人单靠减支就能解决预算预赤字问题的观点.

所以谈判僵局演变成一场比拼耐心的游戏,双方都在等候对方先让步,而且似乎都认为这意味着减支已经不可避免.

自从2012年末上一次财政危机以来,奥巴马与国会共和党高层再无实质性接触.

"逼近并逾越最后期限,有时会增加两党达成协议的压力,"一名民主党策略人士称.

"过了最后期限依然有时间,我认为两党也都非常清楚这一点."

奥巴马暗示希望能在3月1日前达成协议.

但现实是自动减支计划很可能会生效--至少生效几个礼拜,直到双方开始严肃认真的展开磋商.(完)

(编译 王翔琼/兰秀娟/程琳; 审校 王洋/许娜/蔡美珍/丁琦)

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