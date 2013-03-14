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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 14:14 BJT

奥巴马争取共和党支持加税几无进展

美国总统奥巴马周三在华盛顿会晤共和党众议员，但在说服他们接受在减赤协议中包含加税措施方面几乎没有任何进展。几位共和党人在结束与奥巴马的会面后对记者表示，奥巴马愿意在“福利”计划方面想办法节省预算。该计划包括面向老人、残障人士和穷人的医疗保障计划。路透
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