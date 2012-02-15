奥巴马欢迎习近平访美 但立场坚定

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透华盛顿2月14日电---美国总统奥巴马周二对中国国家副主席习近平表示,北京必须进行公平的国际贸易,并誓言将继续向中国施压改善其人权纪录.
在白宫会谈时,奥巴马试图让习近平确信华盛顿欢迎中国的"和平崛起",但亦表明,两国之间日益增长的经济和军事竞争仍然存在摩擦,即便北京在经历政治过渡.
他表示,"我们希望同中国合作,确保大家在世界经济体系下都能遵循同样规则,包括确保贸易平衡."
习近平称,他希望建立一个"基於互利互信的合作夥伴关系",但没有回应奥巴马对中国政策的含蓄批评.
习近平在美国国务院午餐会上表示,双方应努力在贸易和投资上实现更大平衡,但必须通过对话解决争端,"而不是通过保护主义".(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透首尔3月3日 - 韩国法院周五表示，下周四将审理三星集团领导人李在镕行贿和挪用资金案。李在镕卷入一场震惊韩国朝野的腐败丑闻，这场丑闻使总统朴槿惠受到弹劾。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。