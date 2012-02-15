奥巴马欢迎习近平访美 但立场坚定

路透华盛顿2月14日电---美国总统奥巴马周二对中国国家副主席习近平表示,北京必须进行公平的国际贸易,并誓言将继续向中国施压改善其人权纪录.

在白宫会谈时,奥巴马试图让习近平确信华盛顿欢迎中国的"和平崛起",但亦表明,两国之间日益增长的经济和军事竞争仍然存在摩擦,即便北京在经历政治过渡.

他表示,"我们希望同中国合作,确保大家在世界经济体系下都能遵循同样规则,包括确保贸易平衡."

习近平称,他希望建立一个"基於互利互信的合作夥伴关系",但没有回应奥巴马对中国政策的含蓄批评.

习近平在美国国务院午餐会上表示,双方应努力在贸易和投资上实现更大平衡,但必须通过对话解决争端,"而不是通过保护主义".(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。