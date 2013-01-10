奥巴马周四或提名杰克·卢为下任财长

美国总统奥巴马将提名白宫幕僚长杰克·卢(Jack Lew)为下一任财政部长，消息人士称杰克·卢将在周四获得提名。杰克·卢是预算专家，也是奥巴马亲信。若提名得到参议院确认，杰克·卢将接替盖特纳，后者已表示一个任期结束后将去职。路透