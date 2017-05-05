美国众议院通过废除奥巴马医保的法案 参议院料有激烈辩论

路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。

奥巴马医保是前总统奥巴马在国内政策方面取得的标志性成果，它让2,000万美国人加入了健康保险。而投票将其废除则是特朗普自1月上任以来获得的最大立法胜利，有望令其兑现一个关键的竞选承诺，以及令共和党议员实现七年以来的诉求。

这也说明特朗普已时来运转。他在3月底意外遭遇失败，当时众议院共和党领袖撤回了要求废除奥巴马医保的立法提案，因为他们和白宫无法调和共和党温和派与最保守议员之间的意见分歧。

众议院周四的投票结果为217-213，这使共和党人获得了足够的支持票通过该提案，并送交参议院审议。民主党众议员均投下了反对票。民主党议员称，该提案将让那些最有需要的人负担不起医疗保险，并让没有保险的人口增加数百万人。他们批评共和党想着为富人减税，而弥补税收缺口的资金则部分来自减少医疗福利。

这份美国医疗保健法案(American Health Care Act)在参议院前途未卜。共和党在参议院100个席位中占据52席，优势并不大，只要有少数几名共和党参议员倒戈就能议案无法通过。(完)