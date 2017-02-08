美国众议院议长称今年将完成取代奥巴马医改法案的立法程序

英国警方又逮捕两名与曼彻斯特爆炸案有关的男子
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
“问题在于全部取代奥巴马医保需要多长时间，”莱恩在新闻发布会上说，“我们希望尽快完成此事。”(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。