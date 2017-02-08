版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 8日 星期三 09:56 BJT

美国众议院议长称今年将完成取代奥巴马医改法案的立法程序

路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。

“问题在于全部取代奥巴马医保需要多长时间，”莱恩在新闻发布会上说，“我们希望尽快完成此事。”(完)

(编译 汪红英；审校 许娜)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐