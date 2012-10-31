美国10月非农就业数据料将不愠不火

2012年10月24日，在美国纽约举办的一个招聘会上，求职者排队等待与未来的雇主会面。 REUTERS/Mike Segar

* 10月新增非农就业岗位料为125,000个

* 失业率料将升至7.9%

* 平均时薪料将增加0.2%

* 非农就业报告将在周五公布,届时距离大选仅剩四天

路透华盛顿10月30日电---美国10月非农就业岗位可能增加,但无法阻止失业率从四年低位上升,然而这可能不大会影响到下周的总统大选选情.

周五公布的非农就业报告结果料将不脱离近期的形势,对选民的影响将很有限.

路透调查显示,10月新增非农就业岗位料为125,000个,高於上月的114,000个.失业率在9月意外大降0.3个百分点之後,预估10月将上升0.1个百分点至7.9%.

"大多数的人对经济已有既定的印象,到了选举尾声也不会改变其想法.除非数据或者走势出现大变动,才有可能让情况产生变化."乔治城大学公共政策教授Harry Holzer说.

美国劳工部表示,尽管政府部门受飓风影响停止两天公务,仍将如期在周五1230GMT公布10月非农就业报告.

就业成长自从今年头两个月加速以後就熄火.分析师认为这要归咎於欧债危机、美国政府可能大幅紧收预算、财政及健保规范缺乏明确所导致.

"消费者确实在支出,不过企业对聘雇却很谨慎,因为有很多关於选举、财政悬崖及法令规范的不确定性."加州州立大学Channel Islands分校经济学教授Sung Won Sohn说.

财政悬崖已导致企业在第三季削减支出,是一年半以来首见.

自从2007-09年的衰退结束以来,美国经济已经新增超过400万个岗位,但是与衰退刚开始的时候相比,仍然少了约450万个工作岗位.

10月预计的就业岗位增幅,处於通常可足以让失业率持稳的区间.不过失业率料将攀升.9月失业率是自奥巴马就任以来首度降至8%以下.

制造业聘雇连跌两个月之後,10月料将恢复.政府部门聘雇在连续增加三个月之後则料将下滑.

通常被视为固定岗位雇聘前兆的临时岗位料将出现反弹,因企业开始为假期季节暖身.虽然企业放慢脚步,但是家庭似乎较不受财政悬崖逼近的困扰,消费者信心处於五年高位.

建筑业就业岗位料将因房屋兴建活动升温可望连续第五个月增加.美联储的超宽松货币政策有助於支撑楼市.

由於整体就业增加速度仍然受到抑制,平均时薪料将仅微幅增加0.2%,9月时为上涨0.3%.一周平均工时料将持稳在34.5小时.

"这表示经济成长仍然相当微小与温和,"Sohn说.(完)

--编译 李婷仪; 审校 李春喜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。