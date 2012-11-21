美国10月新屋数据表明楼市复苏增强

* 新屋开工上升3.6%,预期为下降

* 建筑许可下降2.7%;受多户型住宅拖累

* 数据进一步显示楼市复苏势头增强

路透华盛顿11月20日电---美国新屋开工年率10月升至逾四年来最高水平,表明楼市复苏势头增强,即便建筑许可下降.

商务部周二公布,10月新屋开工经季节调整後增加3.6%,年率为89.4万户,为2008年7月以来最高.

这份报告是楼市全面复苏趋势现已确立的最新佐证.分析师称楼市强劲为明年经济增长加快奠定基础,他们原预期新屋开工年率降至84万户.

"房价、房屋净值、新屋开工和库存出清等全面改善,都是重要进展,为经济在明年及以後更强劲增长做好准备,"道明证券(TD Securities)驻纽约首席分析师Eric Green称.

房屋市场已经明显好转.以住宅销售增加、房价上涨以及建筑活动增加为标志的复苏,是由积压需求以及抵押贷款利率处於纪录低位所推动.

今年房屋建设料在2005年以来首次对经济增长有正面贡献.不过房屋建设仅占国内生产总值(GDP)约2.5%,经济学家预计每新建一户住房,至少能创造三个工作岗位.

上月的数据促使一些分析师上调第四季增长预估.即便如此,第四季的经济增长料仍疲软,主要因企业似乎不愿投资,因政府明年可能大幅减支增税.

第四季经济增长环比年率预估在1%-2.2%之间.

商务部称,超级风暴桑迪对数据影响不大.经济学家预期风暴将对11月房屋建设构成压力,不过随後几个月的重建工作将缓和冲击.

良好的房屋建设数据提振房屋相关个股,美国第二大住宅开发商PulteGroup(PHM.N)飙升逾5%.

房屋版块指数.HGX收高2.45%,表现好於美股基本持平的总体走势.美国公债价格下跌,美元指数则基本不变.

新屋开工率图表:(link.reuters.com/gyh24t)

美国房屋市场图表:(r.reuters.com/pum86s)

**不再是阻碍**

美国联邦储备委员会(美联储, FED)把楼市当作提振美国经济的一个渠道,9月宣布将每月购买400亿美元的抵押支持债券,直到就业前景明显好转.

联储希望购债能降低贷款成本.美联储主席伯南克周二承认楼市好转,不过表示更严格的放贷程序仍是复苏加速的一个障碍.

"看来未来几年住宅投资可能是经济和就业增长的一个源泉,"贝南克称.

美国家庭数量稳步增加也提振房屋部门.2007-2009年衰退期间家庭数量下降,很多财务陷入问题的美国人与朋友和家人住在一起.

"建筑数量现低於满足整体人口住房的水平.随着房屋库存被人口增长所消化,(新屋开工)趋势将持续增加,"房地产投资公司TerraCap Management的主管Robert Gray称.

高盛分析师预计新屋开工率到明年年底时上升至100万户,到2016年底时为150万户.

过去一年新屋开工上升了41.9%,不过较2006年1月的峰值227万户仍低约60%.

上个月独栋房屋开工年率下降0.2%,至59.4万户.多户型住宅开工年率则飙升1.9%,至30.万户,反应租房需求上升.

建筑许可10月降2.7%至86.6万户,符合预期,前月跃升11.1%.

上月建筑许可下降主要集中在多户型房屋,可能是暂时的.独栋房屋建筑许可上升2.2%,至56.2万户,多户型住宅则下降10.6%,至30.4万户.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛/徐文焰

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