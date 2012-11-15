美国10月零售销售三个月来首次下滑

* 零售销售按月下降0.3%,为6月以来首次下滑

* 主要受汽车和建筑材料拖累

* 趸售(批发)物价下跌0.2%,为5月以来首次下降

* 核心PPI下降0.2%,为两年来最大降幅

路透华盛顿11月14日电---美国10月零售销售出现三个月来的首次下滑,因超级风暴桑迪(Sandy)阻碍汽车购买活动.这显示支出在第四季初失去动能.

周三公布的其它数据显示,上月趸售物价为5月以来首次下跌,给美国联邦储备理事会维持超宽松货币政策提供了空间.

商务部公布,10月零售销售下滑0.3%,降幅大於分析师预期的0.2%,9月为劲增1.3%.

"桑迪造成拖累,不过预计11月的销售会增长."PNC金融服务集团资深经济分析师Gus Faucher说.

零售销售减少部分是回吐之前连续两个月的稳健升幅.这或许亦表明,面临明年可能增税的前景,消费者踌躇不前.

美国10月扣除汽车的零售销售则较前月持平.

如果美国国会未能采取行动避开财政悬崖,明年初成效的增税减支措施将从美国经济中吸走约6,000亿美元.这一所谓的财政悬崖已经打击了企业信心.

全美零售商联合会主席Matthew Shay表示,"目前决策者必须解决即将出现的财政悬崖问题,这样在假期购物季前夕,消费者会有一些确定感."

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**归咎於飓风桑迪**

汽车制造商把上月销量大幅回落归咎於飓风桑迪.这场飓风席卷了美国人口密集的东海岸地区,造成最多达500亿美元损失.

汽车制造商称,受10月底登陆的飓风桑迪影响,东海岸经销商客流量下降,由於销售往往在月底上升,所以影响可能被放大.

福特汽车(F.N)预计全行业销量损失2-2.5万辆,丰田汽车(7203.T)预计为3万辆.

美国商务部称,企业表示桑迪对整体零售销售的影响有好有坏,但无法量化.

汽车销售减少1.5%,为去年8月以来最大降幅.扣除汽车的零售销售持平於9月.

分析师预计,桑迪可能使第四季经济增幅减少最多0.5个百分点.但明年年初料恢复飓风前的活动水平.

"第一季就会恢复过来.重建支出将逐步反映到未来几季的经济增长数据中."法国巴黎银行首席北美经济分析师Julia Coronado称.

另据劳工部称,10月生产者物价指数(PPI)下滑0.2%,为5月来首见.

美国金融市场受经济数据影响不大,美股.SPX下跌,因投资者担心财政悬崖和欧洲问题.美国公债大多上涨,美元兑欧元下跌.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟/程琳;审校 张涛/白云

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