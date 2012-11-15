美国10月零售销售三个月来首次下滑

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 零售销售按月下降0.3%,为6月以来首次下滑
* 主要受汽车和建筑材料拖累
* 趸售(批发)物价下跌0.2%,为5月以来首次下降
* 核心PPI下降0.2%,为两年来最大降幅
路透华盛顿11月14日电---美国10月零售销售出现三个月来的首次下滑,因超级风暴桑迪(Sandy)阻碍汽车购买活动.这显示支出在第四季初失去动能.
周三公布的其它数据显示,上月趸售物价为5月以来首次下跌,给美国联邦储备理事会维持超宽松货币政策提供了空间.
商务部公布,10月零售销售下滑0.3%,降幅大於分析师预期的0.2%,9月为劲增1.3%.
"桑迪造成拖累,不过预计11月的销售会增长."PNC金融服务集团资深经济分析师Gus Faucher说.
零售销售减少部分是回吐之前连续两个月的稳健升幅.这或许亦表明,面临明年可能增税的前景,消费者踌躇不前.
美国10月扣除汽车的零售销售则较前月持平.
如果美国国会未能采取行动避开财政悬崖,明年初成效的增税减支措施将从美国经济中吸走约6,000亿美元.这一所谓的财政悬崖已经打击了企业信心.
全美零售商联合会主席Matthew Shay表示,"目前决策者必须解决即将出现的财政悬崖问题,这样在假期购物季前夕,消费者会有一些确定感."
浏览美国零售销售图表,请点选:(link.reuters.com/fak93t)
浏览美国PPI图表,请点选:(link.reuters.com/hak93t)
浏览美国企业库存图表,请点选:(link.reuters.com/jek93t)
**归咎於飓风桑迪**
汽车制造商把上月销量大幅回落归咎於飓风桑迪.这场飓风席卷了美国人口密集的东海岸地区,造成最多达500亿美元损失.
汽车制造商称,受10月底登陆的飓风桑迪影响,东海岸经销商客流量下降,由於销售往往在月底上升,所以影响可能被放大.
福特汽车(F.N)预计全行业销量损失2-2.5万辆,丰田汽车(7203.T)预计为3万辆.
美国商务部称,企业表示桑迪对整体零售销售的影响有好有坏,但无法量化.
汽车销售减少1.5%,为去年8月以来最大降幅.扣除汽车的零售销售持平於9月.
分析师预计,桑迪可能使第四季经济增幅减少最多0.5个百分点.但明年年初料恢复飓风前的活动水平.
"第一季就会恢复过来.重建支出将逐步反映到未来几季的经济增长数据中."法国巴黎银行首席北美经济分析师Julia Coronado称.
另据劳工部称,10月生产者物价指数(PPI)下滑0.2%,为5月来首见.
美国金融市场受经济数据影响不大,美股.SPX下跌,因投资者担心财政悬崖和欧洲问题.美国公债大多上涨,美元兑欧元下跌.(完)
--编译 郑茵/兰秀娟/程琳;审校 张涛/白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。