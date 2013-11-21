美国10月零售销售增长 CPI环比下滑

图为美国华盛顿国会山附近的一处农产品市场。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 美国10月核心零售销售增长0.5%

* 美国10月CPI较前月下滑0.1%，因汽油价格疲软

* 10月CPI较上年同期上涨1.0%，为四年来最小年增幅

* 10月成屋销售减少3.2%

路透华盛顿11月20日 -衡量美国消费者支出的一项指标10月升幅超过预期，因普通家庭买入各种商品，表明美国经济第四季初保持上行动能。

周三公布的报告体现出美国政府10月停摆16天对经济的影响有限，且应能减轻对假日购物季表现的担忧。

“报告巩固了美国经济复苏在今年最后一季保持持续成长动能的看法，即便此前遭遇政府停摆带来的负面冲击，”道明证券驻纽约的资深分析师Millan Mulraine说。

尽管需求回升，但通胀仍处于低位。这应能给予美国联邦储备委员会(美联储/FED)空间，至少在明年初之前维持现有购债规模不变。

商务部称，10月扣除汽车、汽油和建筑材料的零售销售增加0.5%，9月为上升0.3%。整体零售销售升0.4%，9月为持平。路透调查分析师原本预计核心零售销售会增加0.3%。

核心零售销售增幅超过预期表明，消费者支出可能将从第三季所及的两年低点加速，或许还会缓和第四季经济成长面临的下行风险。

分析师称，第四季消费者支出有望实现约2%的年增率，第三季为增长1.5%。

之前的非农就业报告和制造业等数据已表明，联邦政府在10月部分关门并未像最初担心的那样对经济产生广泛影响，而这份零售销售数据更强化了这种可能性。

“这降低了我们对第四季GDP成长1.5%预估的下行风险，”摩根大通分析师Michael Feroli表示。

虽然消费者支出回升，但房屋市场在帮助促进经济成长之后目前进展缓慢。

全美不动产协会(NAR)周三公布，受抵押贷款利率偏高等因素影响，美国10月成屋销售下跌3.2%，为连续第二个月下滑，但成屋价格较上年同期升高12.8%。

房屋价格上升与股市大涨帮助支撑了消费者支出。

相关图表：

库存(link.reuters.com/jek93t)

零售销售(link.reuters.com/fak93t)

消费者物价(link.reuters.com/duq93t)

成屋销售(link.reuters.com/cyc24t)

**通胀受限**

不过，内需并未强劲到能在经济中催生一些通胀的程度。美国劳工部数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%，受汽油价格大跌带动，为六个月来首次下滑。9月CPI为上涨0.2%。路透走访的分析师原预估10月CPI较前月持平。

10月CPI同比上涨1%，涨幅为2009年10月以来最低；9月为上涨1.2%。

扣除食品和能源的核心CPI连续第三个月较前月上涨0.1%。这可能加剧一些美联储官员对通胀过低的担忧。10月核心CPI同比上涨1.7%，齐平前月涨幅。

“并没有非常强的数据，会促使美联储肯定会在12月缩减刺激，”SunTrust私人财富管理的市场策略主管MichaelSkordeles表示。

美国10月核心零售销售受到了服装、家具、电子产品等的销售推动。

电子产品与家电商店的销售录得4月以来最大增幅，苹果推出新款iPhone继续带来支撑。(完)

(编译 隋芬; 审校 李爽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。