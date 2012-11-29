美国10月新屋销售微降且9月数据大幅下修 令楼市蒙上阴影

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 10月新屋销售微降0.3%
* 9月销售大幅下修
* 房价较上年同期上升5.7%
* 上周购房贷款指数上升
路透华盛顿11月28日电---美国10月独栋住宅新屋销售小幅下滑,9月数据大幅下修,令美国经济的一个亮点蒙上阴影.
商务部周三公布,10月新屋销售较上月下降0.3%,年率为36.8万户,9月销售年率由38.9万户下修至36.9万户.
楼市今年一直是表现相对强劲的一个经济领域.
上周公布的数据显示,10月成屋销售大幅增长.同时本周数据显示,独栋住宅价格自2月以来持续上涨.
分析师预期,今年住宅建设将推动经济成长,为2005年来首次.
周三数据并未改变楼市仍处於复苏状态的观点,但10月新屋销售步伐低於5月水平,暗示缺乏上行动能."情况就是进展将比较缓慢,"法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva说.
此外,美国联邦储备委员会(美联储,FED)在褐皮书中表示,10月末到11月中旬期间,全国大部分地区的独栋房屋市场改善.
该报告表示,经济在上述期间以"谨慎的步伐"成长,消费者支出温和增加,但制造业活动趋疲.招聘活动保持温和.
企业支出疲弱限制了经济成长,但楼市帮助抵消了这一影响.消费者信心同样增强.
周三公布的房屋销售报告显示,10月新屋售价中值较上年同期上涨5.7%,但同比涨幅连续第二个月缩小.
数据打压美国建筑商类股.DJUSHB下跌,而大盘股指则小幅上涨.
浏览新屋销售图表,请点选:(link.reuters.com/qer34t)
浏览抵押贷款数据图表,请点选:(link.reuters.com/guv37s)
**东北部销售疲软**
一些分析师表示,10月新屋销售下滑可能部分由於10月末袭击美国东岸的风暴影响.东北地区新屋销售大幅下降32.3%,该地区受风暴影响最严重.
"部分降幅可能是因飓风桑迪,"MKM Partners分析师Megan McGrath称.
不过商务部称,风暴一点都没有影响到数据采集,而且对销售的影响可能"非常小".
路透调查访问的分析师先前预计,10月新屋销售增至39万户.
为提振楼市,美联储自2008年以来一直维持超低利率,9月还推出购买抵押贷款支持证券的计划,推动抵押贷款利率降至纪录低位.
在另一份报告中,美国抵押贷款银行协会(MBA)称购房抵押贷款申请指数升高2.6%,至年内最高水平.(完)
--编译 王丽鑫/梁睿雪;审校 张涛
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